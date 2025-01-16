6 человек пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Posted 16 января, 09:05
Published 16 января, 09:05
Modified 16 января, 09:07
Updated 16 января, 09:07
Жительница села Малая Лая, управлявшая Mitsubishi, направлялась из Серова в Екатеринбург. В какой-то момент она не справилась с вождением и врезалась сначала в машину Toyota Corolla, а затем в Land Cruiser, рассказали в пресс-службе местной автоинспекции.
В дорожном инциденте пострадали 6 человек. Несколько из них — дети двух, четырех и шести лет, которые находились в Mitsubishi. Кроме того, повреждения получили 3 пассажира Land Cruiser. Их отвезли в клиники. Известно, что они были пристегнуты ремнями.
По словам свердловчанки, которая влетела в машины, она попала в дорожную колею и попыталась остановиться, однако не смогла.
В момент происшествия женщина везла своих дочерей в детский сад, расположенный в г. Нижний Тагил. Женщина пояснила, что попала в дорожную колею, попытавшись притормозить ее автомобиль «вынесло» на встречную полосу, где она не смогла избежать столкновения с автомобилями, которые двигались во встречном направлении, — рассказали в ведомстве.
Все автомобилисты во время ЧП были в трезвом состоянии. В прокуратуре начали проверку.
Напомним, 15 января 2025 года на Серовском тракте попали в аварию 2 грузовые машины. Два человека пострадали.