6 человек пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

В дорожном инциденте пострадали 6 человек. Несколько из них — дети двух, четырех и шести лет, которые находились в Mitsubishi. Кроме того, повреждения получили 3 пассажира Land Cruiser. Их отвезли в клиники. Известно, что они были пристегнуты ремнями.