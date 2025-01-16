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Posted 16 января, 09:05

Published 16 января, 09:05

Modified 16 января, 09:07

Updated 16 января, 09:07

Тро детей пострадали в массовом ДТП под Нижним Тагилом

6 человек пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

16 января 2025, 09:05
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

Тро детей пострадали в массовом ДТП под Нижним Тагилом

Автомобили Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser столкнулись на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Шесть человек получили травмы. Массовое ДТП произошло 16 января 2024 года.

Жительница села Малая Лая, управлявшая Mitsubishi, направлялась из Серова в Екатеринбург. В какой-то момент она не справилась с вождением и врезалась сначала в машину Toyota Corolla, а затем в Land Cruiser, рассказали в пресс-службе местной автоинспекции.

В дорожном инциденте пострадали 6 человек. Несколько из них — дети двух, четырех и шести лет, которые находились в Mitsubishi. Кроме того, повреждения получили 3 пассажира Land Cruiser. Их отвезли в клиники. Известно, что они были пристегнуты ремнями.

По словам свердловчанки, которая влетела в машины, она попала в дорожную колею и попыталась остановиться, однако не смогла.

В момент происшествия женщина везла своих дочерей в детский сад, расположенный в г. Нижний Тагил. Женщина пояснила, что попала в дорожную колею, попытавшись притормозить ее автомобиль «вынесло» на встречную полосу, где она не смогла избежать столкновения с автомобилями, которые двигались во встречном направлении, — рассказали в ведомстве.

Все автомобилисты во время ЧП были в трезвом состоянии. В прокуратуре начали проверку.

Напомним, 15 января 2025 года на Серовском тракте попали в аварию 2 грузовые машины. Два человека пострадали.

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