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Posted 16 января, 04:23

Published 16 января, 04:23

Modified 16 января, 04:57

Updated 16 января, 04:57

Автомобилистов призвали к бдительности на дорогах в Свердловской области из-за снега

Автомобилистов призвали к бдительности на дорогах в Свердловской области из-за снега

16 января 2025, 04:23
Фото: 1MI.
В Свердловской области автомобилистов призвали ездить осторожнее в связи с осложнившейся ситуацией на дорогах из-за снегопада.

Так, водителям рекомендуют снижать скорость во время проезда по заснеженным трассам, не совершать опасных маневров и резко ускоряться или тормозить, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Во время перестроения на автодороге необходимо сохранять максимальную внимательность и учитывать интересы других участников движения. Также состояние дороги может стать причиной заноса машины.

Напомним, 12 января 2025 года жителей Свердловской области предупредили о том, что на Пермском тракте гололед.

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