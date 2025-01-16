Автомобилистов призвали к бдительности на дорогах в Свердловской области из-за снега

Posted 16 января, 04:23
Published 16 января, 04:23
Modified 16 января, 04:57
Updated 16 января, 04:57
Так, водителям рекомендуют снижать скорость во время проезда по заснеженным трассам, не совершать опасных маневров и резко ускоряться или тормозить, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Во время перестроения на автодороге необходимо сохранять максимальную внимательность и учитывать интересы других участников движения. Также состояние дороги может стать причиной заноса машины.
Напомним, 12 января 2025 года жителей Свердловской области предупредили о том, что на Пермском тракте гололед.