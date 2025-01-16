Бастрыкин поручил провести проверку в Нижнем Тагиле после высадки ребенка из автобуса

Posted 16 января, 09:28
Published 16 января, 09:28
Modified 16 января, 09:31
Updated 16 января, 09:31
Причиной стало то, что водитель высадил ребенка из автобуса, так как он не смог заплатить за проезд.
Теперь СК проводит проверку. И.о. главы СК по Свердловской области Константину Мирошниченко предстоит представить доклад о ходе проверки.
Напомним, инцидент случился 14 января. Мальчик не смог оплатить поездку при входе в автобус. Он предупредил водителя, что средства ему будут переведены чуть позже. Однако тот высадил ребенка.