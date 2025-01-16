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Posted 16 января, 09:28

Published 16 января, 09:28

Modified 16 января, 09:31

Updated 16 января, 09:31

Бастрыкин поручил провести проверку в Нижнем Тагиле после высадки ребенка из автобуса

Бастрыкин поручил провести проверку в Нижнем Тагиле после высадки ребенка из автобуса

16 января 2025, 09:28
Фото: 1MI.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проведении проверки по факту действий водителя автобуса маршрута №46 в Нижнем Тагиле.

Причиной стало то, что водитель высадил ребенка из автобуса, так как он не смог заплатить за проезд.

Теперь СК проводит проверку. И.о. главы СК по Свердловской области Константину Мирошниченко предстоит представить доклад о ходе проверки.

Напомним, инцидент случился 14 января. Мальчик не смог оплатить поездку при входе в автобус. Он предупредил водителя, что средства ему будут переведены чуть позже. Однако тот высадил ребенка.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Дети#Автобус#Водитель#Александр Бастрыкин#Константин Мирошниченко
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