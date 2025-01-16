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Posted 16 января, 15:48

Published 16 января, 15:48

Modified 16 января, 15:50

Updated 16 января, 15:50

В Екатеринбурге лжериэлторы обманули на деньги более сотни человек

Более 100 человек в Екатеринбурге стали жертвой банды лжериэлторов

16 января 2025, 15:48
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге лжериэлторы обманули на деньги более сотни человек

Мошенники в Екатеринбурге организовали целый «кол-центр» и сдавали в аренду несуществующие квартиры.

В состав преступной группы входили 20 человек. Своих жертв они подыскивали не только в уральской столице, но и в других российских городах. Об этом в недавнем интервью пресс-службе регионального СК рассказал глава третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Александр Сапегин.

Действовали они элементарно просто: размещали в интернете объявления об аренде квартир, а затем требовали с людей предоплату за услуги. Средняя сумма перевода составляла 3-4 тысячи рублей. После этого «риэлторы» просто переставали выходить на связь с жертвой.

В ходе расследования удалось установить обстоятельства мошенничества в отношении 400 человек, отметил Сапегин.

Ранее он также рассказал подробности дела об убийстве малолетнего Далера Бобиева. В частности, стало известно, почему так долго молчали ключевые свидетели.

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