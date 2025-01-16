Более 100 человек в Екатеринбурге стали жертвой банды лжериэлторов

Posted 16 января, 15:48
Published 16 января, 15:48
Modified 16 января, 15:50
Updated 16 января, 15:50
В состав преступной группы входили 20 человек. Своих жертв они подыскивали не только в уральской столице, но и в других российских городах. Об этом в недавнем интервью пресс-службе регионального СК рассказал глава третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Александр Сапегин.
Действовали они элементарно просто: размещали в интернете объявления об аренде квартир, а затем требовали с людей предоплату за услуги. Средняя сумма перевода составляла 3-4 тысячи рублей. После этого «риэлторы» просто переставали выходить на связь с жертвой.
В ходе расследования удалось установить обстоятельства мошенничества в отношении 400 человек, отметил Сапегин.
Ранее он также рассказал подробности дела об убийстве малолетнего Далера Бобиева. В частности, стало известно, почему так долго молчали ключевые свидетели.