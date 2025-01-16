Более 100 человек в Екатеринбурге стали жертвой банды лжериэлторов

В состав преступной группы входили 20 человек. Своих жертв они подыскивали не только в уральской столице, но и в других российских городах. Об этом в недавнем интервью пресс-службе регионального СК рассказал глава третьего отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Александр Сапегин.