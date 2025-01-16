Штрафы на 2 млн рублей выписаны за некачественную воду в Свердловской области

Posted 16 января, 10:16
Published 16 января, 10:16
Modified 16 января, 11:31
Updated 16 января, 11:31
Кроме того, вынесено 32 предупреждения, поданы 25 исков в суд и направлены более 200 предложений органам местного самоуправления.
При этом в ведомстве отмечают, что анализы проб питьевой воды показали, что вода полностью соответствует норме по паразитологическим показателям, по санитарно-химическим показатель составил 87,3%, а по микробиологическим — 94,9%.
Кроме всего прочего, в регионе выросла доля населения, которое обеспечено качественной питьевой водой. В 2023 году цифра достигла 84,42%, а уже в 2024 году она составила 85,39%.
Ранее стало известно, что в свердловском поселке Хрустальный сброс стоков вызвал неприятный аромат, а также спровоцировал болезни среди жителей. На это откликнулся даже глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку.