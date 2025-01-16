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Posted 16 января, 10:16

Published 16 января, 10:16

Modified 16 января, 11:31

Updated 16 января, 11:31

Штрафы на 2 млн рублей выписаны за некачественную воду в Свердловской области

Штрафы на 2 млн рублей выписаны за некачественную воду в Свердловской области

16 января 2025, 10:16
Фото: 1MI.
Роспотребнадзор Свердловской области привел статистику качества питьевой воды в регионе за 2024 год. Согласно ей, за нарушение требований СанПина к питьевой воде было за год выписано 182 штрафа на сумму 2,1 млн рублей.

Кроме того, вынесено 32 предупреждения, поданы 25 исков в суд и направлены более 200 предложений органам местного самоуправления.

При этом в ведомстве отмечают, что анализы проб питьевой воды показали, что вода полностью соответствует норме по паразитологическим показателям, по санитарно-химическим показатель составил 87,3%, а по микробиологическим — 94,9%.

Кроме всего прочего, в регионе выросла доля населения, которое обеспечено качественной питьевой водой. В 2023 году цифра достигла 84,42%, а уже в 2024 году она составила 85,39%.

Ранее стало известно, что в свердловском поселке Хрустальный сброс стоков вызвал неприятный аромат, а также спровоцировал болезни среди жителей. На это откликнулся даже глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку.

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#Ирина Кирилова#Общество#Экология#Проверка#Свердловская область#Вода#Роспотребнадзор#Екатеринбург
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