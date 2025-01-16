Штрафы на 2 млн рублей выписаны за некачественную воду в Свердловской области

Роспотребнадзор Свердловской области привел статистику качества питьевой воды в регионе за 2024 год. Согласно ей, за нарушение требований СанПина к питьевой воде было за год выписано 182 штрафа на сумму 2,1 млн рублей.

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