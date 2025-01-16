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Posted 16 января, 11:40

Published 16 января, 11:40

Modified 16 января, 11:42

Updated 16 января, 11:42

Даже махровые полотенца сохнут за секунду — эти трюки помогли избавиться от затхлости

Даже махровые полотенца сохнут за секунду — эти трюки помогли избавиться от затхлости

16 января 2025, 11:40
Фото: freepik.com.
Рубрика
Дом и сад
Зимой сушка полотенец зачастую превращается в настоящую головную боль: толстая махра сутками висит на веревках, впитывая посторонние запахи. Однако этот процесс очень легко ускорить с помощью простых и доступных бытовых хитростей.

Правильная стирка — основа свежести

Перед сушкой важно, чтобы полотенца были правильно выстираны, так как остатки моющего средства, бактерии и влага способствуют образованию затхлого запаха. Не переусердствуйте с количеством моющего средства — излишки хуже выполаскиваются.

Добавьте уксус или соду: белый уксус (около 100 мл на один цикл стирки в отделение для кондиционера) помогает устранить запахи и смягчить ткань. Сода (1–2 ст. ложки) также борется с бактериями.

Полотенца лучше стирать при температуре 60°C, чтобы уничтожить бактерии, но обязательно следите за рекомендациями на ярлыках.

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Отжим на высоких оборотах

После стирки поставьте максимальный отжим (1000–1200 оборотов в минуту), чтобы выжать из полотенец максимальное количество воды. Менее влажные полотенца быстрее сушатся, что сокращает риск появления запаха плесени.

Использование осушителя воздуха

Если есть возможность, сушите полотенца на балконе или возле открытого окна. Несмотря на холод, морозный воздух эффективен в предотвращении затхлого запаха. Но если на улице сыро, дождливо или очень холодно, то такой метод не подойдет. В этом случае вам стоит задуматься о покупке специального осушителя воздуха.

Есть специальное приспособление для ускорения сушки полотенец. Полотенца после стирки нужно повесить на сушилку недалеко от батареи (но не рядом с ней). Возле сушилки следует поставить осушитель воздуха, который снизит влажность в помещении. Так полотенца высохнут быстрее, — советует портал «Хибины».
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Грелка

Ну, а если вы не хотите тратить деньги, то воспользуйтесь еще более простым способом, который применяли даже хозяйки в Советском Союзе. Все очень просто: возьмите одну или несколько резиновых грелок и положите их там, где сушатся ваши полотенца. Теплый воздух быстро сделает свое дело, и ваши полотенца не успеют пропитаться плесневелым запахом.

Ароматизируйте полотенца

При глажке вы можете добавить в разбрызгиватель утюга буквально одну каплю любимого эфирного масла. Технике это не повредит, а ваши полотенца пропитаются тонким и едва уловимым ароматом чистоты и свежести.

Ранее мы рассказали, при какой температуре лучше стирать постельное белье, чтобы продлить срок его службы.

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