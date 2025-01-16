Даже махровые полотенца сохнут за секунду — эти трюки помогли избавиться от затхлости

Ну, а если вы не хотите тратить деньги, то воспользуйтесь еще более простым способом, который применяли даже хозяйки в Советском Союзе. Все очень просто: возьмите одну или несколько резиновых грелок и положите их там, где сушатся ваши полотенца. Теплый воздух быстро сделает свое дело, и ваши полотенца не успеют пропитаться плесневелым запахом.