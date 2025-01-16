Даже махровые полотенца сохнут за секунду — эти трюки помогли избавиться от затхлости

Posted 16 января, 11:40
Published 16 января, 11:40
Modified 16 января, 11:42
Updated 16 января, 11:42
Перед сушкой важно, чтобы полотенца были правильно выстираны, так как остатки моющего средства, бактерии и влага способствуют образованию затхлого запаха. Не переусердствуйте с количеством моющего средства — излишки хуже выполаскиваются.
Добавьте уксус или соду: белый уксус (около 100 мл на один цикл стирки в отделение для кондиционера) помогает устранить запахи и смягчить ткань. Сода (1–2 ст. ложки) также борется с бактериями.
Полотенца лучше стирать при температуре 60°C, чтобы уничтожить бактерии, но обязательно следите за рекомендациями на ярлыках.
После стирки поставьте максимальный отжим (1000–1200 оборотов в минуту), чтобы выжать из полотенец максимальное количество воды. Менее влажные полотенца быстрее сушатся, что сокращает риск появления запаха плесени.
Если есть возможность, сушите полотенца на балконе или возле открытого окна. Несмотря на холод, морозный воздух эффективен в предотвращении затхлого запаха. Но если на улице сыро, дождливо или очень холодно, то такой метод не подойдет. В этом случае вам стоит задуматься о покупке специального осушителя воздуха.
Есть специальное приспособление для ускорения сушки полотенец. Полотенца после стирки нужно повесить на сушилку недалеко от батареи (но не рядом с ней). Возле сушилки следует поставить осушитель воздуха, который снизит влажность в помещении. Так полотенца высохнут быстрее, — советует портал «Хибины».
Ну, а если вы не хотите тратить деньги, то воспользуйтесь еще более простым способом, который применяли даже хозяйки в Советском Союзе. Все очень просто: возьмите одну или несколько резиновых грелок и положите их там, где сушатся ваши полотенца. Теплый воздух быстро сделает свое дело, и ваши полотенца не успеют пропитаться плесневелым запахом.
При глажке вы можете добавить в разбрызгиватель утюга буквально одну каплю любимого эфирного масла. Технике это не повредит, а ваши полотенца пропитаются тонким и едва уловимым ароматом чистоты и свежести.
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