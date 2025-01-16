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Posted 16 января, 05:17

Published 16 января, 05:17

Modified 16 января, 05:19

Updated 16 января, 05:19

Дорогу на ГГМ затопило из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле

Дорогу на ГГМ затопило из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле

16 января 2025, 05:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на водоводе на Черноисточинском шоссе, из-за чего дорога оказалась затоплена. Происшествие случилось 15 января 2025 года.

По словам местной жительницы, потоп образовался из-за прорыва трубы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Вода прибывает, если несколько минут назад тут ручеек бежал, то теперь самая настоящая река. Ночью вот подморозит, утром жесткая катушка будет, — говорит тагильчанка.

В связи с аварией в домах №19-а и 29-а на Черноисточинском шоссе отключили холодную воду, рассказали в «Водоканале-НТ».

Снижено давление воды по адресам: Черноисточинское шоссе 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45. Октябрьский проспект 4, 6, 8. Слабый напор воды и в образовательных учреждениях — в детских садах 188, 184, 105, школах 40, 69, — сообщили в коммунальной организации.

Местным жителям обеспечат подвоз воды. В настоящий момент авария устраняется.

Напомним, в Арамиле из-за коммунальной аварии в многоэтажном доме прорвало батареи. Из-за этого в нескольких квартирах произошли затопления, одна из них оказалась полностью затоплена.

Реакции от коммунальных служб не было, несмотря на неоднократные обращения и жалобы.

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