Дорогу на ГГМ затопило из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле

Posted 16 января, 05:17
Published 16 января, 05:17
Modified 16 января, 05:19
Updated 16 января, 05:19
По словам местной жительницы, потоп образовался из-за прорыва трубы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Вода прибывает, если несколько минут назад тут ручеек бежал, то теперь самая настоящая река. Ночью вот подморозит, утром жесткая катушка будет, — говорит тагильчанка.
В связи с аварией в домах №19-а и 29-а на Черноисточинском шоссе отключили холодную воду, рассказали в «Водоканале-НТ».
Снижено давление воды по адресам: Черноисточинское шоссе 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45. Октябрьский проспект 4, 6, 8. Слабый напор воды и в образовательных учреждениях — в детских садах 188, 184, 105, школах 40, 69, — сообщили в коммунальной организации.
Местным жителям обеспечат подвоз воды. В настоящий момент авария устраняется.
Напомним, в Арамиле из-за коммунальной аварии в многоэтажном доме прорвало батареи. Из-за этого в нескольких квартирах произошли затопления, одна из них оказалась полностью затоплена.
Реакции от коммунальных служб не было, несмотря на неоднократные обращения и жалобы.