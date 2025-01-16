Достижения тагильчан, приговор за шпионаж, Крещение с ограничениями и похолодание

Крещенские купания в Нижнем Тагиле все же состоятся, хотя и с большими мерами предосторожности. Так, спасатели разрешат находиться возле иордани, которая будет оборудована около клуба моржей, лишь четверым людям одновременно. За соблюдением порядка будут следить не только сотрудники МЧС и полиция, но и волонтеры.