Достижения тагильчан, приговор за шпионаж, Крещение с ограничениями и похолодание

Posted 16 января, 17:09
Published 16 января, 17:09
Modified 16 января, 17:11
Updated 16 января, 17:11
Юный екатеринбуржец показал класс в футбольном фристайле. 40-летний бизнесмен из уральской столице дважды искал свое счастье на программе «Давай поженимся». Жительница Тагила в эфире «Малахов» встретилась с родной сестрой, с которой ее разлучили 23 года назад. TagilCity.ru вспоминает самые интересные истории тагильчан и других жителей Свердловской области, которые удивили и поразили всю Россию.
История 12-летнего школьника, которого водитель высадил из автобуса, дошла до Москвы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о результатах. Случай вызвал большой общественный резонанс: мальчик заверил водителя, что ему сейчас переведут деньги и проезд он оплатит, однако тот был неумолим и выгнал подростка.
Свердловской облсуд не стал смягчать приговор Виктории Мухаметовой, жительнице Нижнего Тагила, приговоренной за шпионаж в пользу Украины к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Апелляцию ранее подавала сторона защиты, однако суд не принял во внимание ее доводы.
Крещенские купания в Нижнем Тагиле все же состоятся, хотя и с большими мерами предосторожности. Так, спасатели разрешат находиться возле иордани, которая будет оборудована около клуба моржей, лишь четверым людям одновременно. За соблюдением порядка будут следить не только сотрудники МЧС и полиция, но и волонтеры.
18 и 19 января православные верующие в Нижнем Тагиле будут окунаться в ледяную воду. Все предыдущие дни погода в городе была преимущественно теплой, однако к воскресенью немного похолодает, а оттепель закончится. Синоптики прогнозируют в Крещенскую ночь небольшой морозец в -7 градусов.