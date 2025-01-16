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Posted 16 января, 17:09

Published 16 января, 17:09

Modified 16 января, 17:11

Updated 16 января, 17:11

Достижения тагильчан, приговор за шпионаж, Крещение с ограничениями и похолодание

Достижения тагильчан, приговор за шпионаж, Крещение с ограничениями и похолодание

16 января 2025, 17:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru рассказывает истории тагильчан, которые удивили всех своими успехами в 2024 году. История с мальчиком, которого выгнали из автобуса, легла на стол Бастрыкина. Суд отказался смягчить приговор жительнице Тагила, осужденной за госизмену. Крещение в городе пройдет с ограничениями.

Юный екатеринбуржец показал класс в футбольном фристайле. 40-летний бизнесмен из уральской столице дважды искал свое счастье на программе «Давай поженимся». Жительница Тагила в эфире «Малахов» встретилась с родной сестрой, с которой ее разлучили 23 года назад. TagilCity.ru вспоминает самые интересные истории тагильчан и других жителей Свердловской области, которые удивили и поразили всю Россию.

От спортивных арен до телеэкранов: свердловчане покоряют вершины
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История 12-летнего школьника, которого водитель высадил из автобуса, дошла до Москвы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о результатах. Случай вызвал большой общественный резонанс: мальчик заверил водителя, что ему сейчас переведут деньги и проезд он оплатит, однако тот был неумолим и выгнал подростка.

Бастрыкин поручил провести проверку в Нижнем Тагиле после высадки ребенка из автобуса
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Свердловской облсуд не стал смягчать приговор Виктории Мухаметовой, жительнице Нижнего Тагила, приговоренной за шпионаж в пользу Украины к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Апелляцию ранее подавала сторона защиты, однако суд не принял во внимание ее доводы.

Свердловский суд оставил в силе приговор осужденной за шпионаж тагильчанке
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Крещенские купания в Нижнем Тагиле все же состоятся, хотя и с большими мерами предосторожности. Так, спасатели разрешат находиться возле иордани, которая будет оборудована около клуба моржей, лишь четверым людям одновременно. За соблюдением порядка будут следить не только сотрудники МЧС и полиция, но и волонтеры.

Крещенским купаниям быть! В Нижнем Тагиле будут действовать ограничительные меры
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18 и 19 января православные верующие в Нижнем Тагиле будут окунаться в ледяную воду. Все предыдущие дни погода в городе была преимущественно теплой, однако к воскресенью немного похолодает, а оттепель закончится. Синоптики прогнозируют в Крещенскую ночь небольшой морозец в -7 градусов.

Какая будет погода на Крещение в Нижнем Тагиле
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