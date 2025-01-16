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Posted 16 января, 10:30

Published 16 января, 10:30

Modified 16 января, 10:32

Updated 16 января, 10:32

Движение автобусов ограничено из-за снега на трассе под Екатеринбургом

Движение автобусов ограничено из-за снега на трассе под Екатеринбургом

16 января 2025, 10:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Автобусы временно не будут ездить на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Ограничения ввели 16 января 2025 года.

Ограничения ввели из-за неудовлетворительного состояния дороги в связи с непогодой. Их снимут после того, как трассу приведут в порядок, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Водителям автомобилей рекомендуют не совершать поездки по этой трассе. Сотрудники ДПС усиленно дежурят на дороге.

Напомним, водителям в Свердловской области напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время езды на трассах.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Безопасность#Снег#Трасса#Предупреждение#Ограничения#ДПС#Автобусы#Екатеринбург
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