Движение автобусов ограничено из-за снега на трассе под Екатеринбургом

Posted 16 января, 10:30
Published 16 января, 10:30
Modified 16 января, 10:32
Updated 16 января, 10:32
Ограничения ввели из-за неудовлетворительного состояния дороги в связи с непогодой. Их снимут после того, как трассу приведут в порядок, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Водителям автомобилей рекомендуют не совершать поездки по этой трассе. Сотрудники ДПС усиленно дежурят на дороге.
Напомним, водителям в Свердловской области напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время езды на трассах.