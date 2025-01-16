Двое детей и их мать в Ревде отравились газом

Posted 16 января, 10:59
Published 16 января, 10:59
Modified 16 января, 11:01
Updated 16 января, 11:01
Происшествие случилось ночью. Женщину и ее детей отвезли в медучреждении, где было установлено, что они отравились угарным газом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Состояние детей сейчас удовлетворительное. Подробности ЧП в настоящий момент неизвестны. В надзорном органе начали проверку по факту случившегося.
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге две женщины отравились шпротами. В них находился ботулотоксин.