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Posted 16 января, 10:59

Published 16 января, 10:59

Modified 16 января, 11:01

Updated 16 января, 11:01

Двое детей и их мать в Ревде отравились газом

Двое детей и их мать в Ревде отравились газом

16 января 2025, 10:59
Фото: 1MI.
Семья из Ревды отравилась газом в квартире. Происшествие произошло 16 января 2025 года.

Происшествие случилось ночью. Женщину и ее детей отвезли в медучреждении, где было установлено, что они отравились угарным газом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Состояние детей сейчас удовлетворительное. Подробности ЧП в настоящий момент неизвестны. В надзорном органе начали проверку по факту случившегося.

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге две женщины отравились шпротами. В них находился ботулотоксин.

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