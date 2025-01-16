Фестиваль «Медный цветок» стартует в Верхней Пышме

Posted 16 января, 06:48
Published 16 января, 06:48
Modified 16 января, 06:50
Updated 16 января, 06:50
В пятницу, 17 января, в кинотеатре «Киноград» по адресу: улица Чистова, 2 состоится открытие VI сезона Международного молодежного кинофестиваля «Медный цветок». Так, уже в 18:00 часов начнут работу фотозоны, интерактивные площадки, будет звучать живая музыка. Желающие смогут посетить выставку рисунков «Моя киносемья». В 18 часов 30 минут стартует церемония открытия, во время которой зрителям представят мероприятия кинофестиваля и покажут фильм «Портрет из Делфта» юного режиссера Даниила Франгяна. Кроме того, в программу события вошли шоу барабанщиц и другие музыкальные подарки.
В числе почетных гостей и жюри фестиваля: заслуженная артистка Российской Федерации Оксана Сташенко, искусствовед и признанный деятель культуры Любовь Кочарина, режиссер игрового короткометражного кино Владислав Емелин.
Кинособытие продлится до 25 января. Финалистов определят в двух возрастных категориях — младше 18 лет и старше 18 лет. Жюри будет выбирать лучший анимационный, документальный, драматический и короткометражный фильмы (старшая возрастная группа), оценивая работы по нескольким критериям. Победителям вручат специальный приз фестиваля — «Медный цветок», «выращенный» в цехе электролиза меди АО «Уралэлектромедь».
Помимо кинопоказов будет еще много интересного. Например, мастер-классы, воркшопы и творческие встречи. Согласно расписанию, 18 января кастинг-директор Надежда Иванова проведет мастер-класс «Как начать путь в кино?», а актриса Харуко Маэда — мастер-класс «Восточное традиционное движение» (12+). 21 января в 15:00 часов в библиотеке для детей и молодежи можно будет попробовать свои силы в воркшопе по песочной анимации с Юлией Микушиной (12+).
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Отметим, Международный молодежный фестиваль «Медный цветок» в Верхней Пышме проводится при поддержке фонда «Достойным — лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив.