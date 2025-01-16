tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 06:48

Published 16 января, 06:48

Modified 16 января, 06:50

Updated 16 января, 06:50

Фестиваль «Медный цветок» стартует в Верхней Пышме

Фестиваль «Медный цветок» стартует в Верхней Пышме

16 января 2025, 06:48
Фото: Оргкомитет кинофестиваля «Медный цветок».
На Международном молодежном фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме целую неделю будут проходить кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Гости мероприятия, которое стартует 17 января, увидят 89 фильмов из 19 стран.

В пятницу, 17 января, в кинотеатре «Киноград» по адресу: улица Чистова, 2 состоится открытие VI сезона Международного молодежного кинофестиваля «Медный цветок». Так, уже в 18:00 часов начнут работу фотозоны, интерактивные площадки, будет звучать живая музыка. Желающие смогут посетить выставку рисунков «Моя киносемья». В 18 часов 30 минут стартует церемония открытия, во время которой зрителям представят мероприятия кинофестиваля и покажут фильм «Портрет из Делфта» юного режиссера Даниила Франгяна. Кроме того, в программу события вошли шоу барабанщиц и другие музыкальные подарки.

В числе почетных гостей и жюри фестиваля: заслуженная артистка Российской Федерации Оксана Сташенко, искусствовед и признанный деятель культуры Любовь Кочарина, режиссер игрового короткометражного кино Владислав Емелин.

Кинособытие продлится до 25 января. Финалистов определят в двух возрастных категориях — младше 18 лет и старше 18 лет. Жюри будет выбирать лучший анимационный, документальный, драматический и короткометражный фильмы (старшая возрастная группа), оценивая работы по нескольким критериям. Победителям вручат специальный приз фестиваля — «Медный цветок», «выращенный» в цехе электролиза меди АО «Уралэлектромедь».

Фото: Оргкомитет кинофестиваля «Медный цветок»

Помимо кинопоказов будет еще много интересного. Например, мастер-классы, воркшопы и творческие встречи. Согласно расписанию, 18 января кастинг-директор Надежда Иванова проведет мастер-класс «Как начать путь в кино?», а актриса Харуко Маэда — мастер-класс «Восточное традиционное движение» (12+). 21 января в 15:00 часов в библиотеке для детей и молодежи можно будет попробовать свои силы в воркшопе по песочной анимации с Юлией Микушиной (12+).

Для того, чтобы не пропустить события, скачивайте специальное приложение события, регистрируйтесь на мероприятия (регистрация уже открыта) и следите за новостями в социальной сети ВКонтакте.

Отметим, Международный молодежный фестиваль «Медный цветок» в Верхней Пышме проводится при поддержке фонда «Достойным — лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Фестиваль#Свердловская область#Верхняя Пышма#Документальный фильм#Кино#Победители#Приз#Фильмы#Екатеринбург#Уралэлектромедь#Мастер-классы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика