Фестиваль «Медный цветок» стартует в Верхней Пышме

В пятницу, 17 января, в кинотеатре «Киноград» по адресу: улица Чистова, 2 состоится открытие VI сезона Международного молодежного кинофестиваля «Медный цветок». Так, уже в 18:00 часов начнут работу фотозоны, интерактивные площадки, будет звучать живая музыка. Желающие смогут посетить выставку рисунков «Моя киносемья». В 18 часов 30 минут стартует церемония открытия, во время которой зрителям представят мероприятия кинофестиваля и покажут фильм «Портрет из Делфта» юного режиссера Даниила Франгяна. Кроме того, в программу события вошли шоу барабанщиц и другие музыкальные подарки.