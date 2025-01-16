Как начать новый рабочий год без усталости и апатии: 5 эффективных техник

Почему после праздников так тяжело прийти в себя? Питание Сон Рабочий режим Возвращаем физическую активность

Россияне вернулись на работу после новогодних каникул, но речи о продуктивности пока не идет. За длинные выходные люди выбились из рабочего режима и растеряли энергию вследствие малоподвижного образа жизни и изобильного питания. Как же вернуться к работе и начать год эффективно и позитивно?

Почему после праздников так тяжело прийти в себя? Есть такое выражение «послепраздничное истощение». Услышав его, многие могут скептически улыбнуться: «Ну какое же может быть истощение после обильных новогодних застолий?» В данном случае подразумевается состояние внутренних ресурсов человека, его эмоциональный фон, отмечают специалисты по психологии. «Нарушение привычного ритма жизни, поздние застолья, обилие тяжелой пищи и недостаток физической активности перегружают организм. Это дополняется биохимическими процессами в мозге: резкий подъем уровня дофамина и серотонина на фоне праздника сменяется их спадом, что приводит к апатии, снижению настроения и отсутствию мотивации», — объяснил психолог и нейрокоуч Николай Якимов в интервью «Газета. Ру». Какими бы ни выдались ваши каникулы — активными с чередой праздничных мероприятий, прогулками по городу, динамичным досугом или, наоборот, ленивыми — с обильной едой, книгами и сериалами, — организму все равно нужно время, чтобы плавно вернуться в рабочее состояние. Вот с чего нужно начать. Какими бы ни выдались ваши каникулы — активными или ленивыми — организму нужно время, чтобы плавно вернуться в рабочее состояние . Фото: Изображение Midjourney Питание Многие, словно чувствуя некую вину за праздничное переедание, начинают устраивать себе после новогодних застолий разгрузочные дни, садятся на жесткую диету. Это неправильная тактика, отмечают специалисты, которая ввергнет организм в еще больший стресс. Достаточно наладить график питания и скорректировать меню. В частности, завтракать необходимо не позднее чем через час после пробуждения, а ужинать за 3-4 часа до отхода ко сну. Есть нужно небольшими порциями, делая упор на клетчатке и белках. «Нужно есть много разных овощей, как минимум 400 граммов в сутки. Клетчатка и прочие питательные вещества, которые содержатся в овощах, станут хорошим „кормом“ для полезных бактерий в кишечнике. Начните потреблять много белка, например горох, индейку, фасоль и морскую рыбу», — говорит диетолог Елена Соломахина. Также крайне важно наладить питьевой режим: старайтесь ежедневно потреблять объем воды, полученный из расчета 25-30 миллилитров на один килограмм массы тела, рекомендуют в Роскачестве. Жесткая диета после новогодних застолий может загнать в еще больший стресс, нужно есть много разных овощей, белка и наладить питьевой режим . Фото: 1MI Сон Во время каникул вы, конечно, пренебрегали ранними подъемами. Поэтому первое время просыпаться по будильнику будет мучительно больно… Чтобы избежать этого, начните за 2-3 дня ложиться на час-другой раньше, чтобы полноценно отдохнуть за ночь и встать с ясной и свежей головой. При таком подходе войти в привычный режим будет гораздо легче. Если с непривычки уснуть сразу не удается, можно выпить стакан теплого молока или успокаивающий травяной отвар, включить медитативную музыку. Чтобы восстановить режим сна и бодрствования после праздников, начните за 2-3 дня ложиться на час-другой раньше . Фото: 1MI Рабочий режим «Не стоит пытаться сразу охватить все задачи. Начинайте с малого, чтобы почувствовать уверенность в своих силах и удовлетворение, которое уменьшает тревожность и мотивирует двигаться дальше», — делится психолог Якимов. Также он посоветовал применять эффективную технику «Помидор», которая предполагает активную работу в течение 25-30 минут, а затем передышку в течение 5-10 минут. В эти перерывы старайтесь доставить себе маленькое дофаминовое удовольствие, которое подарит энергию и сформирует положительный настрой на работу. Это может быть наслаждение чашкой любимого напитка, просмотр забавного ролика в Интернете, легкий перекус, прогулка, телефонный разговор с другом и многое другое. После праздников не стоит пытаться сразу охватить все задачи на работе, начинайте с малого, чтобы уменьшить тревожность и двигаться дальше . Фото: 1MI Возвращаем физическую активность После расслабленного режима каникул очень тяжело вновь загнать себя в спортзал. И все же откладывать тренировки не стоит. Просто снизьте нагрузку на первое время: две-три тренировки проведите в режиме light. Выберите любимое занятие: ходьба на беговой дорожке, плавание в бассейне, танцевальные упражнения, — и постепенно увеличивайте нагрузки. После каникул возвращайте физическую активность плавно, две-три тренировки проведите в режиме light, выберите любимое занятие и постепенно увеличивайте нагрузки . Фото: 1MI Подводя итог, чтобы начать новый рабочий год без апатии и усталости, важно плавно возвращаться к привычному режиму, уделяя внимание правильному питанию, качественному сну, умеренной физической активности и разумной организации рабочего времени. Следование этим простым, но эффективным рекомендациям поможет избежать послепраздничного стресса, повысить продуктивность и сохранить позитивный настрой на протяжении всего года. Читайте также: Лучшие позы для сна, которые помогут проснуться без боли Вкусные пшеничные отруби определите на глаз: 4 признака, которые откроют правду Забудьте о крупных яйцах: знающие хозяйки никогда их не берут по этой причине