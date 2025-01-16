Как сохранить колбасу свежей в холодильнике — целлофановые пакеты можете выбросить

Posted 16 января, 15:03
Published 16 января, 15:03
Modified 16 января, 15:05
Updated 16 января, 15:05
Вареная колбаса (например, докторская, молочная, любительская) содержит много влаги, из-за чего бактерии в ней размножаются быстрее, а срок годности ограничен.
Вареную колбасу в холодильнике хранят при температуре +0…+6 °C (оптимально +2…+4 °C). Срок хранения: В открытой упаковке или при нарезке она лежит не более трех суток. В закрытой вакуумной упаковке — до 15 дней.
После вскрытия заводской упаковки важно минимизировать доступ воздуха, чтобы замедлить порчу. Держите вареную колбасу на полке, где температура стабильнее, ближе к задней стенке холодильника, но не на дверце, так как там больше резких перепадов температуры.
Несмотря на то, что холодильник обеспечивает нужные условия хранения, важно правильно упаковать колбасу, чтобы она не засохла, но и не «задохнулась». При хранении колбасы с открытым срезом он быстро подсохнет, и вам придется отрезать кусочек среза и выкинуть его. Полиэтиленовый пакет также не очень желателен, продукт в нем при длительном хранении портится быстрее. Идеальной упаковкой для отрезанного кусочка колбасы является пергаментная бумага или фольга. Они пропускают воздух, но не дают высохнуть срезу, — рассказали технологи компании «Ермолино».
Замораживать вареную колбасу можно, но это нежелательно, так как ее текстура и вкус портятся после разморозки. Если все-таки решили заморозить, заверните ее в несколько слоев пищевой пленки или положите в герметичный пакет, чтобы избежать обморожения. Срок хранения в морозилке — до 1 месяца. После разморозки колбасу желательно съесть сразу, повторно замораживать нельзя.
Копченые колбасы (сырокопченые, варено-копченые, полукопченые) содержат меньше влаги и больше соли, благодаря чему хранятся дольше и менее подвержены порче.
Идеальная температура хранения составляет +2…+8 °C. В заводской упаковке такая колбаса лежит до 1-2 месяцев (в зависимости от срока годности, указанного производителем). В открытой упаковке или нарезке — до 10 дней.
В холодильнике палку копченой колбасы следует хранить в отсеке для фруктов. Там она будет оставаться свежей в течение нескольких месяцев. В крайнем случае колбасу можно положить в контейнер с крышкой, — советуют специалисты Таганского мясокомбината.
Если колбаса разрезана, прикройте ее срез пищевой пленкой или фольгой, чтобы она не заветрилась. А лучше всего хранить копченую колбасу в пергаментной бумаге. Не заворачивайте ее в полиэтиленовые пакеты, так как это может спровоцировать появление конденсата и плесени.
Копченую колбасу можно замораживать — она лучше сохраняет свои свойства, чем вареная. Срок хранения в морозильной камере — до 2 месяцев. Перед заморозкой оберните колбасу в пищевую пленку или сложите в специальный морозильный пакет. Размораживайте ее в холодильнике, чтобы избежать резких перепадов температуры.
Ветчина также относится к скоропортящимся продуктам, особенно если она варено-копченая или вареная. Этот мясной продукт хранится при температуре +0…+6 °C. В вакуумной упаковке — до 20 дней (при условии целостности упаковки), в открытой упаковке — до 3-5 дней в зависимости от влажности продукта и температуры.
После вскрытия упаковки с ветчиной используйте пергаментную бумагу или пищевую пленку. Обязательно защищайте срез от пересыхания. Специалисты Таганского мясокомбината советуют смазывать колбасный срез жиром — так он не будет темнеть, пересыхать и портиться.
Замораживать ветчину можно разве что про большой необходимости, так как после размораживания она становится водянистой. Если вы решили заморозить ветчину, упакуйте ее в герметичный пакет, убрав весь лишний воздух. Срок хранения в морозилке — не более 1 месяца.
Конечно, при размораживании, она будет немного другой по плотности, но приготовленная с ней яичница или пицца получатся по-прежнему вкусной, — делятся лайфхаком специалисты «Ермолино».
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