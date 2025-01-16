Как сохранить колбасу свежей в холодильнике — целлофановые пакеты можете выбросить

Замораживать вареную колбасу можно, но это нежелательно, так как ее текстура и вкус портятся после разморозки. Если все-таки решили заморозить, заверните ее в несколько слоев пищевой пленки или положите в герметичный пакет, чтобы избежать обморожения. Срок хранения в морозилке — до 1 месяца. После разморозки колбасу желательно съесть сразу, повторно замораживать нельзя.