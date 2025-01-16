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Posted 16 января, 15:28

Published 16 января, 15:28

Modified 16 января, 15:30

Updated 16 января, 15:30

Какая будет погода на Крещение в Нижнем Тагиле

Какая будет погода на Крещение в Нижнем Тагиле

16 января 2025, 15:28
Фото: 1MI.
19 января 2025 года многие православные на Крещение Господне будут окунаться в прорубь. Расскажем о том, какая погода ждет тагильчан в ближайшее воскресенье.

В этот день синоптики не прогнозируют оттепелей. Среднесуточная температура в Нижнем Тагиле составит -6 градусов: днем — до -4 градусов, ночью — до -7 градусов.

Будет пасмурно, возможен небольшой снег. Скорость юго-западного ветра может достигать отметки в девять метров в секунду.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в связи с аномально теплой для зимы погоды будут приняты ограничительные меры при купании в купели. В городе подготовлена только одна официальная прорубь недалеко от клуба моржей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Погода#Зима#Крещение#Купель#Прорубь#Екатеринбург#Январь
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