Какая будет погода на Крещение в Нижнем Тагиле

Posted 16 января, 15:28
Published 16 января, 15:28
Modified 16 января, 15:30
Updated 16 января, 15:30
В этот день синоптики не прогнозируют оттепелей. Среднесуточная температура в Нижнем Тагиле составит -6 градусов: днем — до -4 градусов, ночью — до -7 градусов.
Будет пасмурно, возможен небольшой снег. Скорость юго-западного ветра может достигать отметки в девять метров в секунду.
Напомним, что в Нижнем Тагиле в связи с аномально теплой для зимы погоды будут приняты ограничительные меры при купании в купели. В городе подготовлена только одна официальная прорубь недалеко от клуба моржей.