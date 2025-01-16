Мошенники из «ФСБ» заставили пенсионерку из Невьянска лететь в Москву

Posted 16 января, 16:18
Published 16 января, 16:18
Modified 16 января, 16:20
Updated 16 января, 16:20
Действовали преступники по обычной схеме: представившись «силовиками», они обвинили женщину в спонсировании терроризма. Как следует запугав жертву, они отправили ее в Москву. Об этом случае пишет невьянская газета «Звезда».
Билеты на рейсы до столицы и обратно аферисты оплатили сами, рассказал представитель полиции Невьянска Рафаэль Исмагилов. И это первый подобный случай в Свердловской области, отметил правоохранитель.
Затраты мошенников окупились с лихвой: в Москве пенсионерка сняла все свои сбережения — 1 млн 100 тысяч рублей. Вернувшись домой, женщина рассказала все родственникам. Именно они убедили ее, что представители ФСБ были ненастоящими. Семья обратилась в полицию.
Ранее примерно такой же суммы лишилась пенсионерка их Нижнего Тагила, которая решила заняться инвестициями.