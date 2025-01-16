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Posted 16 января, 16:18

Published 16 января, 16:18

Modified 16 января, 16:20

Updated 16 января, 16:20

Пенсионерка из Невьянска улетела в Москву, чтобы снять деньги и отдать аферистам

Мошенники из «ФСБ» заставили пенсионерку из Невьянска лететь в Москву

16 января 2025, 16:18
Фото: Изображение Midjourney.

Пенсионерка из Невьянска улетела в Москву, чтобы снять деньги и отдать аферистам

Пожилая жительница Невьянска стала жертвой телефонных вымогателей. Мошенники так вжились в роль, что купили пенсионерке билет до Москвы, где она встретилась с представителями «ФСБ».

Действовали преступники по обычной схеме: представившись «силовиками», они обвинили женщину в спонсировании терроризма. Как следует запугав жертву, они отправили ее в Москву. Об этом случае пишет невьянская газета «Звезда».

Билеты на рейсы до столицы и обратно аферисты оплатили сами, рассказал представитель полиции Невьянска Рафаэль Исмагилов. И это первый подобный случай в Свердловской области, отметил правоохранитель.

Затраты мошенников окупились с лихвой: в Москве пенсионерка сняла все свои сбережения — 1 млн 100 тысяч рублей. Вернувшись домой, женщина рассказала все родственникам. Именно они убедили ее, что представители ФСБ были ненастоящими. Семья обратилась в полицию.

Ранее примерно такой же суммы лишилась пенсионерка их Нижнего Тагила, которая решила заняться инвестициями.

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