Мошенники из «ФСБ» заставили пенсионерку из Невьянска лететь в Москву

Затраты мошенников окупились с лихвой: в Москве пенсионерка сняла все свои сбережения — 1 млн 100 тысяч рублей. Вернувшись домой, женщина рассказала все родственникам. Именно они убедили ее, что представители ФСБ были ненастоящими. Семья обратилась в полицию.