На 20% подорожали за год овощи и фрукты в Свердловской области

Posted 16 января, 15:26
Published 16 января, 15:26
Modified 16 января, 15:28
Updated 16 января, 15:28
Вообще, за год индекс потребительских цен вырос на 10,02%. На товары он увеличился на 9,07%, а на продовольствие — на 11,34%.
Продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали в Свердловской области на 110,14%, а без алкоголя — на 6,76%, выяснила редакция TagilCity.ru. Стоит отметить, что в регионе выросли цены на услуги и на непродовольственные товары. Их стоимость возросла на 12,61% и 6,76% соответственно.
Напомним, что в Екатеринбурге перед Новым годом достаточно сильно подорожал бензин.