На 20% подорожали за год овощи и фрукты в Свердловской области

Продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали в Свердловской области на 110,14%, а без алкоголя — на 6,76%, выяснила редакция TagilCity.ru. Стоит отметить, что в регионе выросли цены на услуги и на непродовольственные товары. Их стоимость возросла на 12,61% и 6,76% соответственно.