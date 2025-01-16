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Posted 16 января, 15:26

Published 16 января, 15:26

Modified 16 января, 15:28

Updated 16 января, 15:28

На 20% подорожали за год овощи и фрукты в Свердловской области

На 20% подорожали за год овощи и фрукты в Свердловской области

16 января 2025, 15:26
Фото: 1MI.
С декабря 2023 по декабрь 2024 года в Свердловской области больше всего подорожала плодовоовощная продукция. Рост цен составил 20,88%.

Вообще, за год индекс потребительских цен вырос на 10,02%. На товары он увеличился на 9,07%, а на продовольствие — на 11,34%.

Продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали в Свердловской области на 110,14%, а без алкоголя — на 6,76%, выяснила редакция TagilCity.ru. Стоит отметить, что в регионе выросли цены на услуги и на непродовольственные товары. Их стоимость возросла на 12,61% и 6,76% соответственно.

Напомним, что в Екатеринбурге перед Новым годом достаточно сильно подорожал бензин.

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