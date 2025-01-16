«Не было денег, но хотел путешествовать»: поездка на «Запорожце» до перевала Дятлова

Posted 16 января, 04:11
Published 16 января, 04:11
Modified 16 января, 04:57
Updated 16 января, 04:57
Машину ЗАЗ-968 мужчина нашел в Омске, куда приехал в отпуск к родственникам. На ремонтные работы денег ушло немного, плюс за новенький аккумулятор — еще 2 тысячи рублей.
Денег не было, но я хотел путешествовать. Ровно за 20 тысяч рублей я приобрел автомобиль, полностью готовый к жестким испытаниям. В столице 30 тысяч потратил на лебедку и 3 покрышки. В целом особых расходов не было, — поделился подробностями Александр.
Маршрут длинной около 1000 километров никого не пугал. Из Тюмени путешественник и его команда добрались до Ирбита, затем проехали Нижний Тагил, Серов и Ивдель. Из крайней точки, где ловила связь, — поселка Полуночное — они отправились к перевалу Дятлова.
Мы позвонили родным и поехали в сторону гор. Застряли почти сразу, но выбрались быстро. Пришло понимание, что для преодоления рек, нужно спустить давление в задних колесах.
Переправа через реку Тошемка тоже не была легкой. В поисках мелководья один из членов команды — Дмитрий Лапшин — встретил медведя. Тут все обошлось, но неприятности поджидали там, где не ждешь. Когда ребята нашли место для переезда, перестала работать лебедка.
Совершенно новое оборудование при первой же нагрузке перестало работать. По иронии судьбы не оказалось у нас и нужных инструментов. К тому же на протяжении долгого времени нас преследовал дождь — от реки Вижай до базы Ильича. Ливни повышали уровень рек, от этого машина постоянно заполнялась водой. Спасением стали банки из-под тушенки. Ими мы эту воду и вычерпывали.
Следующий этап — подъем на хребет Чарканур. Основательно груженый «Запорожец» был просто не в состоянии освоить крутой каменистый подъем.
Набирали большие обороты двигателя, отпускали сцепление и газовали. Из-за множества препятствий быстро ехать не получалось, а если педаль газа отпустить, то машина сразу глохнет. Вскоре оторвался глушитель, а затем и сцепление.
Пытаясь найти более-менее удачную площадку для замены элемента трансмиссии, команда осознала, что для этого нужно снять почти 200-килограммовый двигатель вместе с коробкой. Решено было воссоздать бревенчатую треногу и вытаскивать оборудование вручную.
Еще до начала демонтажа, нам послышался звук приближающихся машин. На гору забирались сразу три авто. Оказалось, что путешественники ехали из Перми до горной вершины «Маньпупунер». Мир тесен, мы были знакомы по соцсетям. Водитель «Патриота» помог снять двигатель их лебедкой. Еще нас накормили бутербродами и свежеприготовленной на костре кашей.
Уже на следующий день с замененным сцеплением «Запорожец» двигался гораздо бодрее. Правда, бензин заканчивался быстро, что немного тревожило Александра и его сподвижников.
Причиной стало обогащение смеси в карбюраторе. Кроме того, был сделан еще ряд манипуляций, что, как раз-таки и привело к повышенному потреблению бензина мотором. Часто приходилось менять и свечи, раз 100 примерно. Буквально в 3 километрах от финальной точки наш «вездеход» лежал на боку, бензина не было вовсе. Но все мы были очень довольны. До перевала в итоге дошли пешком.
Правда насладиться видами на открытом пространстве не удалось. Ребят окутала сильная метель, поэтому выжидать пришлось в лесу.
Сюда мы еще вернемся, так как в лесу мы в спешке оставили несколько деталей от машины. Их необходимо забрать.
Корреспондент пообщался с Александром Еликовым и узнал, почему для путешествия был выбран именно «Запорожец».
Я очень много и давно путешествую на самых разных видах транспорта, начиная от грузовиков и заканчивая легковыми. В какой-то момент просто понял, что слишком много стало хороших и надежных машин, от этого пропала некоторая романтика, экстрим в виде всяких поломок. Начинали мы путешествовать на советских машинах, захотелось снова сесть за руль такого автомобиля. «Запорожец» — очень хорошая машина. На ней не хочется ехать по асфальту, поэтому был выбран сложный маршрут — «Тюмень — перевал Дятлова».
На тот момент мужчина еще ни разу не был в этой уральской локации. Нередко проезжал мимо и однажды понял: «время пришло».
Смотрел фото-/видеоотчеты людей, которые ездят туда на многомиллионных внедорожниках. Все они были пропитаны героизмом, мол, чудом выжили и прочим. Мне казалось, что не так там все и страшно. Нужно просто выбрать подходящее время и погоду. Без фанатизма до места назначения можно добраться и на менее подготовленном авто. Мы съездили, достигли намеченных планов, вернулись. Это было очень увлекательно. Многие теперь говорят: «На чем бы мы туда не ехали, над нами будет висеть тень „Запорожца“».
Теперь на том месте, где Александр с командой снимали двигатель для замены сцепления, появилась стоянка «Красного запорожца».