«Не было денег, но хотел путешествовать»: поездка на «Запорожце» до перевала Дятлова

Переправа через реку Тошемка тоже не была легкой. В поисках мелководья один из членов команды — Дмитрий Лапшин — встретил медведя. Тут все обошлось, но неприятности поджидали там, где не ждешь. Когда ребята нашли место для переезда, перестала работать лебедка.