Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

Posted 16 января, 14:28
Published 16 января, 14:28
Modified 16 января, 14:30
Updated 16 января, 14:30
Так, по данным на 13 января, стоимость килограмма свежих огурцов достигла отметки в 287,34 рубля (+8,27%), а литра водки — в 773,33 рубля (+2,38%). А вот помидоры в регионе подешевели до 260,07 рубля (-3,36%).
Что касаемо борщевого набора, то цена овощей почти не изменилась. Кило картофеля можно было в среднем купить за 53,18 рубля (+0,5%), моркови — за 48,6 рубля (+0,73%), свежей капусты — за 48,7 рубля (+0,02%). Столовая свекла стоила 45,56 рубля (-1,88%), лук — 51,89 рубля (-0,55%).
Напомним, что за 2024 год молоко в Свердловской области подорожало на 28%.