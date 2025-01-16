tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 14:28

Published 16 января, 14:28

Modified 16 января, 14:30

Updated 16 января, 14:30

Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

Огурцы и водка подорожали в Свердловской области

16 января 2025, 14:28
Фото: 1MI.
В начале января 2025 года в Свердловской области вновь зафиксировано увеличение цен на некоторые позиции из продуктовой корзины. Больше всего после Нового года подорожали свежие огурцы и водка.

Так, по данным на 13 января, стоимость килограмма свежих огурцов достигла отметки в 287,34 рубля (+8,27%), а литра водки — в 773,33 рубля (+2,38%). А вот помидоры в регионе подешевели до 260,07 рубля (-3,36%).

Что касаемо борщевого набора, то цена овощей почти не изменилась. Кило картофеля можно было в среднем купить за 53,18 рубля (+0,5%), моркови — за 48,6 рубля (+0,73%), свежей капусты — за 48,7 рубля (+0,02%). Столовая свекла стоила 45,56 рубля (-1,88%), лук — 51,89 рубля (-0,55%).

Напомним, что за 2024 год молоко в Свердловской области подорожало на 28%.

Перед Новым годом в Екатеринбурге резко подорожало топливо
Узнать подробнее
Читайте также:
Картошка в Свердловской области подорожала почти в два разаИндекс «Оливье»: более чем на 50% подорожал за год новогодний салат в Нижнем ТагилеЦены на помидоры и огурцы резко взлетели к Новому году в Свердловской области
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Магазин#Овощи#Молоко#Покупатели#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика