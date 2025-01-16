От спортивных арен до телеэкранов: свердловчане покоряют вершины

Кулинарные шоу у нас в России любят, чего уж греха таить. По статистике люди в среднем тратят больше времени, смотря на то, как готовят другие, чем на самостоятельное приготовление пищи. Участие Юлии Блажец из Екатеринбурга в «Битве шефов» стало ярким примером того, как талантливые кулинары борются за шанс показать себя на всю страну. Хотя ей не удалось дойти до финала, ее усилия и страсть заслуживают уважения.