Почетный сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался в возрасте 78 лет

Posted 16 января, 05:33
Published 16 января, 05:33
Modified 16 января, 05:35
Updated 16 января, 05:35
Яковенко начинал работать слесарем-ремонтником. За годы службы он стал начальником металлургического цеха. После выхода на пенсию он продолжил работать на УВЗ инженером-технологом I категории, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».
За период своей профессиональной деятельности тагильчанин зарегистрировал несколько патентов и свидетельств. Он внес изменения в конструкцию части грузового полувагона. По словам коллег, он был ответственным и требовательным сотрудником с уникальным мышлением конструктора.
Также Яковенко много времени проводил со своей семьей. Любил играть в шахматы, путешествовать, а также заниматься садоводством. В молодости занимался боксом. По словам родственников, он был оптимистичным и жизнелюбивым человеком. У него остались жена, трое детей и внуки.
Прощание с ним пройдет 16 января 2025 года в похоронном доме «Реквием».
Напомним, в Нижнем Тагиле скончалась 92-летняя заслуженная учительница начальных классов Анна Еремеева.