Почетный сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался в возрасте 78 лет

Также Яковенко много времени проводил со своей семьей. Любил играть в шахматы, путешествовать, а также заниматься садоводством. В молодости занимался боксом. По словам родственников, он был оптимистичным и жизнелюбивым человеком. У него остались жена, трое детей и внуки.