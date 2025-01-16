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Posted 16 января, 05:33

Published 16 января, 05:33

Modified 16 января, 05:35

Updated 16 января, 05:35

Почетный сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался в возрасте 78 лет

Почетный сотрудник УВЗ в Нижнем Тагиле скончался в возрасте 78 лет

16 января 2025, 05:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле скончался 78-летний почетный работник УВЗ Николай Яковенко. Он проработал на предприятии почти 50 лет.

Яковенко начинал работать слесарем-ремонтником. За годы службы он стал начальником металлургического цеха. После выхода на пенсию он продолжил работать на УВЗ инженером-технологом I категории, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».

За период своей профессиональной деятельности тагильчанин зарегистрировал несколько патентов и свидетельств. Он внес изменения в конструкцию части грузового полувагона. По словам коллег, он был ответственным и требовательным сотрудником с уникальным мышлением конструктора.

Фото: «Реквием»

Также Яковенко много времени проводил со своей семьей. Любил играть в шахматы, путешествовать, а также заниматься садоводством. В молодости занимался боксом. По словам родственников, он был оптимистичным и жизнелюбивым человеком. У него остались жена, трое детей и внуки.

Прощание с ним пройдет 16 января 2025 года в похоронном доме «Реквием».

Напомним, в Нижнем Тагиле скончалась 92-летняя заслуженная учительница начальных классов Анна Еремеева.

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