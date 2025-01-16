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Posted 16 января, 07:27

Published 16 января, 07:27

Modified 16 января, 07:29

Updated 16 января, 07:29

Рейс из Кольцово в ХМАО задержали на двое суток из-за погоды

Рейс из Кольцово в ХМАО задержали на двое суток из-за погоды

16 января 2025, 07:27
Фото: 1MI.
На 48 часов задержали рейс самолета Екатеринбург — ХМАО.

15 января воздушное судно должно было лететь в ХМАО. Однако рейс 4G-407 задержали на 48 часов. Инцидент случился из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту прибытия, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Согласно измененному расписанию, рейс будет выполнен 17 января в полдень. Всего на данный рейс билеты купили 88 человек. Они ожидают отправки в гостиницах. Транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.

Самолет рейса Екатеринбург — Астана экстренно вернулся в аэропорт Кольцово
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#Екатерина Смирнова#Общество#Аэродром#Аэропорт#Рейс#Екатеринбург#Инцидент
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