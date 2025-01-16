Рейс из Кольцово в ХМАО задержали на двое суток из-за погоды

Posted 16 января, 07:27
Published 16 января, 07:27
Modified 16 января, 07:29
Updated 16 января, 07:29
15 января воздушное судно должно было лететь в ХМАО. Однако рейс 4G-407 задержали на 48 часов. Инцидент случился из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту прибытия, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Согласно измененному расписанию, рейс будет выполнен 17 января в полдень. Всего на данный рейс билеты купили 88 человек. Они ожидают отправки в гостиницах. Транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.
Напомним, проверять паспорта пассажиров в Кольцово будут роботы.