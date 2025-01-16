Семена на рассаду топлю в воде — огурцы и помидоры на даче колосятся каждый год

В первую очередь, нужно обратить внимание на срок годности семян, так как они имеют ограниченный срок жизнеспособности. Обычно он составляет от одного до пяти лет в зависимости от вида растения. То есть, чем больше времени прошло с момента сбора семян, тем ниже вероятность их всхожести. В идеале используйте свежие семена, не старше двух-трех лет.