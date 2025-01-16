Семена на рассаду топлю в воде — огурцы и помидоры на даче колосятся каждый год

Posted 16 января, 13:58
Published 16 января, 13:58
Modified 16 января, 14:00
Updated 16 января, 14:00
В первую очередь, нужно обратить внимание на срок годности семян, так как они имеют ограниченный срок жизнеспособности. Обычно он составляет от одного до пяти лет в зависимости от вида растения. То есть, чем больше времени прошло с момента сбора семян, тем ниже вероятность их всхожести. В идеале используйте свежие семена, не старше двух-трех лет.
Во-вторых, осмотрите семена на наличие дефектов. Семена должны выглядеть естественно: слишком темные или обесцвеченные семена скорее всего повреждены. Переберите все зернышке и выкиньте семена с трещинами, вмятинами или плесенью. Также низкую всхожесть дадут слишком мелкие или сморщенные экземпляры.
В-третьих, проведите тест на всхожесть. Этот метод позволяет точно узнать, сколько семян в партии способны прорасти. Процедура довольно проста. Возьмите небольшую пробу из партии (например, 10-20 штук)., разложите семена на увлажненную марлю, бумажное полотенце или хлопковую ткань. Сверните ткань с семенами и положите в пакет или пластиковую коробку, чтобы сохранить влажность. Поставьте в теплое место: для большинства культур оптимальная температура для проращивания составляет 20-25°C. Добавляйте воду по мере высыхания ткани. Через 7-10 дней посчитайте количество проросших семян. Если из 10 семян проросло 7, то всхожесть составляет 70%.
Интерпретация результата:
В-четвертых, проведите тест с водой, который позволит отделить пустые некачественные семена от полноценных. Замочите семена, погрузив их в стакан с обычной водой. Через 10-15 минут полноценные семена, наполненные питательными веществами, утонут, а пустотелые — всплывут. Используйте только те семена, которые опустились на дно.
Чаще всего этот метод относительно показателен для таких семян как дыня, арбуз, огурец, тыква, перец и помидор. Но наиболее точен для дынь и огурцов. При этом семена должны быть свежие и не пересушенные, — отмечают эксперты портала «Ботаничка».
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