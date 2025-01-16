Слишком опасно: жители Волчанска остались без крещенских купаний

Posted 16 января, 15:36
Published 16 января, 15:36
Modified 16 января, 15:38
Updated 16 января, 15:38
Нормальные ледяной покров на городских водоемах так и не образовался. По этой причине оргкомитет мэрии принял решение отказаться от традиции и запретил купание в Крещение.
Безопасность граждан — это ключевое требование при проведении подобных мероприятий, члены организационного комитета приняли решение отменить проведение крещенских купаний в этом году. Также оргкомитет напоминает, что запрещено организовывать несанкционированные купели. Так как это административное правонарушение, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Ранее возможности окунуться в ледяную прорубь также лишились жители Заречного, Крансотурьинска, Кунгурки и Мариинска.
В Нижнем Тагиле купания будут, однако при строгом соблюдении мер безопасности: в МЧС уже предупредили, что позволят одновременно выйти на лед лишь четверым верующим.