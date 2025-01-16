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Posted 16 января, 15:36

Published 16 января, 15:36

Modified 16 января, 15:38

Updated 16 января, 15:38

В Волчанске Свердловской области крещенские купания попали под запрет

Слишком опасно: жители Волчанска остались без крещенских купаний

16 января 2025, 15:36
Фото: 1MI.

В Волчанске Свердловской области крещенские купания попали под запрет

Администрация Волчанска приняла решение не открывать крещенские купели в этом году. Всему виной — тонкий лед и теплая погода.

Нормальные ледяной покров на городских водоемах так и не образовался. По этой причине оргкомитет мэрии принял решение отказаться от традиции и запретил купание в Крещение.

Безопасность граждан — это ключевое требование при проведении подобных мероприятий, члены организационного комитета приняли решение отменить проведение крещенских купаний в этом году. Также оргкомитет напоминает, что запрещено организовывать несанкционированные купели. Так как это административное правонарушение, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Ранее возможности окунуться в ледяную прорубь также лишились жители Заречного, Крансотурьинска, Кунгурки и Мариинска.

В Нижнем Тагиле купания будут, однако при строгом соблюдении мер безопасности: в МЧС уже предупредили, что позволят одновременно выйти на лед лишь четверым верующим.

На Крещение в Екатеринбурге будет организовано 8 мест для купания
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Безопасность#Административное правонарушение#Лед#Мэрия#Волчанск#Крещение#Купания#Екатеринбург
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