tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 08:32

Published 16 января, 08:32

Modified 16 января, 08:35

Updated 16 января, 08:35

В Среднеуральске сотрудника мэрии избили за неподписанный акт об уборке снега

Сотрудника мэрии в Среднеуральске избили из-за акта об уборке снега

16 января 2025, 08:32
Фото: 1MI.

В Среднеуральске сотрудника мэрии избили за неподписанный акт об уборке снега

Нападение на сотрудника управления ЖКХ Среднеуральска случилось прямо в рабочем кабинете. В результате пострадал ведущий инженер по дорожному хозяйству Илья Реванов.

Сотрудник администрации отказался подписать документы. Из-за этого в присутствии коллег его стал избивать местный авторитет, сообщает 66.ру со ссылкой на собственный источник. Нападавший якобы связан с владельцем УК «РЭМП-Среднеуральск» Дмитрием Липиным. После того, как на место была вызвана полиция, мужчина скрылся.

Директор городского управления ЖКХ Арсен Абаджян подтвердил информацию об инциденте. Он случился 15 января. По словам Абаджяна, его подчиненный попросил дать ему время для изучения журнала по уборке снега. Как предположил чиновник, тот, вероятно, не хотел дожидаться и разгневался. Он отметил, что виновные в случившемся будут наказаны по закону.

Ранее в Североуральске мужчина избил сотрудницу скорой помощи. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Мужчину в Екатеринбурге избили на глазах его дочери
Узнать подробнее
Читайте также:
Расправившихся с вандалом охранников «Гринвича» в Екатеринбурге проверят в СКСиняки на руках, угрозы оружием и допрос: охранники ТРЦ «Гринвич» задержали вандалаМолодые люди с оружием в Нижнем Тагиле ограбили магазин петард и избили прохожего
#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Администрация#Криминал#Нападение#Мэрия#УК#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика