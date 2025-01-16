Сотрудника мэрии в Среднеуральске избили из-за акта об уборке снега

Posted 16 января, 08:32
Published 16 января, 08:32
Modified 16 января, 08:35
Updated 16 января, 08:35
Сотрудник администрации отказался подписать документы. Из-за этого в присутствии коллег его стал избивать местный авторитет, сообщает 66.ру со ссылкой на собственный источник. Нападавший якобы связан с владельцем УК «РЭМП-Среднеуральск» Дмитрием Липиным. После того, как на место была вызвана полиция, мужчина скрылся.
Директор городского управления ЖКХ Арсен Абаджян подтвердил информацию об инциденте. Он случился 15 января. По словам Абаджяна, его подчиненный попросил дать ему время для изучения журнала по уборке снега. Как предположил чиновник, тот, вероятно, не хотел дожидаться и разгневался. Он отметил, что виновные в случившемся будут наказаны по закону.
Ранее в Североуральске мужчина избил сотрудницу скорой помощи. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.