Сотрудника мэрии в Среднеуральске избили из-за акта об уборке снега

Директор городского управления ЖКХ Арсен Абаджян подтвердил информацию об инциденте. Он случился 15 января. По словам Абаджяна, его подчиненный попросил дать ему время для изучения журнала по уборке снега. Как предположил чиновник, тот, вероятно, не хотел дожидаться и разгневался. Он отметил, что виновные в случившемся будут наказаны по закону.