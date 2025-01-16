tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 11:31

Published 16 января, 11:31

Modified 16 января, 11:33

Updated 16 января, 11:33

Стоит ли покупать недвижимость, автомобили и бытовую технику в начале года

Стоит ли покупать недвижимость, автомобили и бытовую технику в начале года

16 января 2025, 11:31
Фото: Изображение Midjourney.
Начало года традиционно ассоциируется с возможностью выгодных приобретений благодаря сезонным скидкам и акциям. Однако каждый сегмент рынка — будь то недвижимость, автомобили или бытовая техника — имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее, какие перспективы открываются для покупок в начале года.

Недвижимость: время просить скидку

На рынке недвижимости начало года характеризуется снижением активности покупателей, что создает отличные условия для переговоров с застройщиками. Из-за общего снижения спроса цены на жилье продолжают падать, и многие строительные компании готовы идти навстречу покупателям, предлагая значительные скидки. Этот тренд обусловлен несколькими факторами:

  1. Ипотечные ставки: Повышение процентной ставки по ипотеке делает приобретение недвижимости менее доступным для многих потенциальных покупателей, что приводит к застою на рынке.
  2. Неопределенность на рынке: Экономическая нестабильность заставляет застройщиков активнее искать способы привлечения клиентов, включая предоставление скидок и специальных условий.
  3. Простаивающие объекты: Много объектов остается непроданными, что стимулирует продавцов быстрее их реализовать.
Можно получить хорошие скидки от застройщиков, пока непонятная ситуация. Встречные варианты приобретения все дешевеют, соответственно, цены на недвижимость пока идут вниз. Ипотека 30%, недвижимость вся встала. Сейчас непонятная ситуация с рынком, поэтому очень хорошее время, чтобы попросить скидку. Очень много недвижимости простаивает, поэтому январь–февраль — самое лучшее время для приобретения, — рассказал редакции TagilCity.ru Олег Рохлин, директор агентства недвижимости.

Таким образом, январь и февраль становятся идеальным моментом для того, чтобы приобрести квартиру или дом по привлекательной цене. Главное — проявить настойчивость в переговорах и внимательно следить за предложениями на рынке.

В Екатеринбурге предсказали дефицит квартир в новостройках
Узнать подробнее

Автомобили: будет очень дорого

Для тех, кто планирует покупку автомобиля, начало года тоже может стать удачным периодом. Основные причины этого заключаются в следующем:

  1. Утилизационный сбор: С 2025 года планируется увеличение утилизационного сбора на ввозимые автомобили, что приведет к значительному росту цен. Машины, ввезенные до Нового года, продаются по старым ценам, что дает отличную возможность сэкономить.
  2. Снижение трафика продаж: Низкая активность покупателей в первые месяцы года вынуждает автодилеров предлагать существенные скидки и бонусы. Это может включать снижение стоимости самого автомобиля, выгодные кредитные условия, дешевые страховки и другие приятные сюрпризы.

Особенно выгодно приобретать автомобиль в этом году, поскольку производители и дилеры стараются стимулировать спрос любыми доступными средствами. Однако стоит помнить, что в январе и феврале количество сделок минимально, что говорит о том, что покупатели могут диктовать свои условия.

Лучшее время для покупки автомобиля для тех людей — это январь и февраль. Особенно это касается 2025 года. Почему так? Да потому что с этого года все машины, которые будут завозить к нам в страну, будут завозить по увеличенному утилизационному сбору. Подорожает все очень сильно. Все машины, которые завезены были до Нового года, будут продаваться по старой цене. Поскольку сейчас низкий трафик по продажам, все автосалоны делают большие скидки и хорошие подарки. По нашему концерну, например, идет поддержка в плане пониженной ставки по кредиту, более дешевых полисов КАСКО. Январь–февраль получается лучший месяц для покупки авто. Но в нем, как правило, самые маленькие продажи, — высказал свое мнение для редакции TagilCity.ru Сергей, старший менеджер по продажам автосалона в Нижнем Тагиле.
Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто
Узнать подробнее

Бытовая техника: плюсы и минусы январских покупок

Приобретение бытовой техники в начале года имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим их подробнее:

Плюсы:

  1. Скидки после праздников: Магазины стремятся быстро продать остатки прошлогодней продукции, освобождая полки для новых поступлений. Это отличный момент для поиска выгодных предложений.
  2. Модели прошлого года: Часто именно в январе–феврале можно найти скидки на технику, выпущенную в прошлом году. Если для вас не критично наличие самых последних функций, это отличная возможность сэкономить.
  3. Налоговые вычеты: В ряде стран, включая Россию, существуют программы налоговых вычетов на покупку крупной бытовой техники, если она приобретается вместе с жильем. Это дополнительное преимущество для тех, кто обустраивает новый дом.
  4. Планирование бюджета: Начало года — отличное время для оценки своих финансовых возможностей и составления плана крупных покупок. Бонусы и премии, полученные в конце года, могут послужить хорошим подспорьем.

Минусы:

  1. Ограниченный выбор: Популярные модели могут быть уже раскуплены, и придется выбирать из оставшихся вариантов. Новые поставки начнут поступать ближе к весне.
  2. Отсутствие новинок: Свежие модели обычно поступают в продажу весной или осенью, поэтому в начале года выбор новейших технологий будет ограничен.
  3. Конкуренция: Период распродаж привлекает множество покупателей, что может привести к дефициту наиболее востребованных моделей и созданию ажиотажа вокруг них.

Перед тем как принять решение о покупке, стоит взвесить все «за» и «против», проверить отзывы о выбранном товаре и отслеживать актуальные акции и скидки.

Никогда не грейте эти продукты в микроволновке — кухонного апокалипсиса не избежать
Узнать подробнее

Заключение

Начало года действительно открывает возможности для выгодных приобретений в различных сферах. На рынке недвижимости и автомобилей действуют особые условия, позволяющие значительно снизить затраты. Что касается бытовой техники, то тут нужно подходить к вопросу с осторожностью, учитывая возможные ограничения в ассортименте и отсутствие новинок. В любом случае, главное — тщательно проанализировать ситуацию и выбрать оптимальный момент для совершения сделки.

#Артем Карнаухов#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Скидки#Выгода#Покупка#Траты#Продажи#Подорожание#Спрос#Екатеринбург#Покупка авто#Покупка машины#Покупка квартир#Интернет-покупка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика