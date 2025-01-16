Стоит ли покупать недвижимость, автомобили и бытовую технику в начале года

Posted 16 января, 11:31
Published 16 января, 11:31
Modified 16 января, 11:33
Updated 16 января, 11:33
На рынке недвижимости начало года характеризуется снижением активности покупателей, что создает отличные условия для переговоров с застройщиками. Из-за общего снижения спроса цены на жилье продолжают падать, и многие строительные компании готовы идти навстречу покупателям, предлагая значительные скидки. Этот тренд обусловлен несколькими факторами:
Можно получить хорошие скидки от застройщиков, пока непонятная ситуация. Встречные варианты приобретения все дешевеют, соответственно, цены на недвижимость пока идут вниз. Ипотека 30%, недвижимость вся встала. Сейчас непонятная ситуация с рынком, поэтому очень хорошее время, чтобы попросить скидку. Очень много недвижимости простаивает, поэтому январь–февраль — самое лучшее время для приобретения, — рассказал редакции TagilCity.ru Олег Рохлин, директор агентства недвижимости.
Таким образом, январь и февраль становятся идеальным моментом для того, чтобы приобрести квартиру или дом по привлекательной цене. Главное — проявить настойчивость в переговорах и внимательно следить за предложениями на рынке.
Для тех, кто планирует покупку автомобиля, начало года тоже может стать удачным периодом. Основные причины этого заключаются в следующем:
Особенно выгодно приобретать автомобиль в этом году, поскольку производители и дилеры стараются стимулировать спрос любыми доступными средствами. Однако стоит помнить, что в январе и феврале количество сделок минимально, что говорит о том, что покупатели могут диктовать свои условия.
Лучшее время для покупки автомобиля для тех людей — это январь и февраль. Особенно это касается 2025 года. Почему так? Да потому что с этого года все машины, которые будут завозить к нам в страну, будут завозить по увеличенному утилизационному сбору. Подорожает все очень сильно. Все машины, которые завезены были до Нового года, будут продаваться по старой цене. Поскольку сейчас низкий трафик по продажам, все автосалоны делают большие скидки и хорошие подарки. По нашему концерну, например, идет поддержка в плане пониженной ставки по кредиту, более дешевых полисов КАСКО. Январь–февраль получается лучший месяц для покупки авто. Но в нем, как правило, самые маленькие продажи, — высказал свое мнение для редакции TagilCity.ru Сергей, старший менеджер по продажам автосалона в Нижнем Тагиле.
Приобретение бытовой техники в начале года имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим их подробнее:
Перед тем как принять решение о покупке, стоит взвесить все «за» и «против», проверить отзывы о выбранном товаре и отслеживать актуальные акции и скидки.
Начало года действительно открывает возможности для выгодных приобретений в различных сферах. На рынке недвижимости и автомобилей действуют особые условия, позволяющие значительно снизить затраты. Что касается бытовой техники, то тут нужно подходить к вопросу с осторожностью, учитывая возможные ограничения в ассортименте и отсутствие новинок. В любом случае, главное — тщательно проанализировать ситуацию и выбрать оптимальный момент для совершения сделки.