Суд в Свердловской области отказал в УДО осужденному за смертельное ДТП

Posted 16 января, 06:47
Published 16 января, 06:47
Modified 16 января, 06:49
Updated 16 января, 06:49
Осенью минувшего года правозащитник Васильева подал ходатайство в нижнетагильский районный суд об УДО. Суд, рассмотрев обращение, отказал, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Тогда адвокат составил апелляцию в областной суд. Однако она тоже осталась без удовлетворения.
Напомним, Васильев совершил аварию в августе 2019 года. Он влетел в машину такси, водитель и пассажир которого скончались. Также пострадал друг осужденного, который сидел с ним рядом в автомобиле.
Екатеринбуржца приговорили к восьми годам и 11 месяцам тюрьмы. В 2024 году открылись новые подробности, в связи с чем может по этому делу может снова начаться судебный процесс.