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Posted 16 января, 06:47

Published 16 января, 06:47

Modified 16 января, 06:49

Updated 16 января, 06:49

Суд в Свердловской области отказал в УДО осужденному за смертельное ДТП

Суд в Свердловской области отказал в УДО осужденному за смертельное ДТП

16 января 2025, 06:47
Фото: 1MI.
Суд в Свердловской области не стал выпускать досрочно Владимира Васильевича, который был осужден за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии.

Осенью минувшего года правозащитник Васильева подал ходатайство в нижнетагильский районный суд об УДО. Суд, рассмотрев обращение, отказал, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Тогда адвокат составил апелляцию в областной суд. Однако она тоже осталась без удовлетворения.

Напомним, Васильев совершил аварию в августе 2019 года. Он влетел в машину такси, водитель и пассажир которого скончались. Также пострадал друг осужденного, который сидел с ним рядом в автомобиле.

Екатеринбуржца приговорили к восьми годам и 11 месяцам тюрьмы. В 2024 году открылись новые подробности, в связи с чем может по этому делу может снова начаться судебный процесс.

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