Свердловчан просят помочь управляющим компаниям с уборкой снега во дворах

В департаменте подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет избежать захламления дворов мусором. В случае невыполнения своих обязанностей управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по очистке от снега, льда и наледи саму площадку, граждане могут обратиться с жалобами в государственный надзорный орган. На сайте органов государственной власти Свердловской области есть возможность отправить обращение.