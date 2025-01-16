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Posted 16 января, 10:06

Published 16 января, 10:06

Modified 16 января, 10:08

Updated 16 января, 10:08

Свердловчан просят помочь управляющим компаниям с уборкой снега во дворах

Свердловчан просят помочь управляющим компаниям с уборкой снега во дворах

16 января 2025, 10:06
Фото: «Рифей».
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области обратился к управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, а также жильцам многоквартирных домов (МКД) с просьбой о помощи в уборке снега во дворах.

В ведомстве напомнили, что для обеспечения своевременного вывоза отходов с контейнерных площадок, управляющие компании и ТСЖ должны регулярно выполнять ряд определенных действий:

  • Очищать от снега, льда и наледи саму площадку, чтобы мусорные контейнеры были доступны как для жильцов, так и для работников, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО);
  • Обеспечивать свободный доступ для транспортировки контейнеров к месту погрузки в мусоровоз и организовывать заезд спецтранспорта на территорию.

Дорога, ведущая к контейнерным площадкам, должна быть очищена от снега. Это обязанность структуры, в чьем ведении находится эта территория, (УК, ТСЖ или муниципалитета). Обязанность жителей — не оставлять автомобили на пути мусоровозов и у контейнерных площадок.

В департаменте подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет избежать захламления дворов мусором. В случае невыполнения своих обязанностей управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по очистке от снега, льда и наледи саму площадку, граждане могут обратиться с жалобами в государственный надзорный орган. На сайте органов государственной власти Свердловской области есть возможность отправить обращение.

Каждый год мы напоминаем собственникам контейнерных площадок, что в зимний период доступность к ним во многом определяет качество услуги по вывозу коммунальных отходов. Мусоровозы — сложная коммунальная техника, накаты и сугробы часто делают для нее непроходимыми дороги и проезды во дворах. Особенность мусоровозов в том, что они оснащены тяжелым прессом, что снижает их ходовые и маневренные качества. Они неуверенно чувствуют себя на скользкой дороге, не могут проехать по рыхлому снегу, песку или грязи, так как из-за своего веса начинают буксовать, — сообщили в пресс-службе компании «РИФЕЙ» (региональный оператор по вывозу ТКО в северных муниципалитетах Свердловской области).
Фото: «Рифей»

Отмечается также и то, что при ограничении доступа к контейнерам и контейнерным площадкам региональный оператор направляет собственникам места накопления ТКО уведомление о необходимости принять меры и обеспечить подъезды спецтехники для проведения вывоза отходов.

В случае возникновения вопросов по вывозу ТКО можно обращаться на горячую линию регионального оператора по телефону 8-800-234-02-43.

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#Общество#Свердловская область#Управляющие компании#Вывоз мусора#Уборка снега#Многоквартирные дома#Екатеринбург#Рифей#Контейнерные площадки#Твердые коммунальные отходы
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