Свердловчан просят помочь управляющим компаниям с уборкой снега во дворах

Posted 16 января, 10:06
Published 16 января, 10:06
Modified 16 января, 10:08
Updated 16 января, 10:08
В ведомстве напомнили, что для обеспечения своевременного вывоза отходов с контейнерных площадок, управляющие компании и ТСЖ должны регулярно выполнять ряд определенных действий:
Дорога, ведущая к контейнерным площадкам, должна быть очищена от снега. Это обязанность структуры, в чьем ведении находится эта территория, (УК, ТСЖ или муниципалитета). Обязанность жителей — не оставлять автомобили на пути мусоровозов и у контейнерных площадок.
В департаменте подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет избежать захламления дворов мусором. В случае невыполнения своих обязанностей управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по очистке от снега, льда и наледи саму площадку, граждане могут обратиться с жалобами в государственный надзорный орган. На сайте органов государственной власти Свердловской области есть возможность отправить обращение.
Каждый год мы напоминаем собственникам контейнерных площадок, что в зимний период доступность к ним во многом определяет качество услуги по вывозу коммунальных отходов. Мусоровозы — сложная коммунальная техника, накаты и сугробы часто делают для нее непроходимыми дороги и проезды во дворах. Особенность мусоровозов в том, что они оснащены тяжелым прессом, что снижает их ходовые и маневренные качества. Они неуверенно чувствуют себя на скользкой дороге, не могут проехать по рыхлому снегу, песку или грязи, так как из-за своего веса начинают буксовать, — сообщили в пресс-службе компании «РИФЕЙ» (региональный оператор по вывозу ТКО в северных муниципалитетах Свердловской области).
Отмечается также и то, что при ограничении доступа к контейнерам и контейнерным площадкам региональный оператор направляет собственникам места накопления ТКО уведомление о необходимости принять меры и обеспечить подъезды спецтехники для проведения вывоза отходов.
В случае возникновения вопросов по вывозу ТКО можно обращаться на горячую линию регионального оператора по телефону 8-800-234-02-43.