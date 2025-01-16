tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 16:37

Published 16 января, 16:37

Modified 16 января, 16:39

Updated 16 января, 16:39

Суд оставил в силе приговор осужденной за госизмену жительнице Тагила

Свердловский суд оставил в силе приговор осужденной за шпионаж тагильчанке

16 января 2025, 16:37
Фото: Изображение Midjourney.

Суд оставил в силе приговор осужденной за госизмену жительнице Тагила

Сюжет
Супруги задержаны за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле
Апелляционная жалоба адвоката Виктории Мухаметовой, которую осудили за шпионаж, оставлена без ответа. Тагильчанка проведет в колонии более 12 лет.

Супругов Мухаметовых из Нижнего Тагила обвинили в государственной измене, судили и вынесли приговор. Виктория получила 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. После окончания срока ей ограничат свободу еще на полтора года. Сторона защиты попыталась смягчить приговор, но безрезультатно, сообщает Свердловский облсуд.

Судебный акт вступил в законную силу. Напомним, что Мухаметовых задержали в 2023 году. За переданную Украине важную техническую документацию они получили 100 тысяч рублей.

После суда Виктория Мухаметова дала интервью телеканалу «Россия-1», в котором рассказала, что не вполне осознавала свои действия и не понимала, что нарушает закон.

Эвана Гершковича в Екатеринбурге осудили на 16 лет за шпионаж
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила отправился в тюрьму за двойное убийство в 90-е годыАдвокат главы Горноуральского Летникова обжаловал приговор суда по делу о коррупцииВ Нижнем Тагиле осудили женщину, нанесшую супругу смертельные травмы
#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Суд#Приговор#Апелляция#Защита#Отказ#Шпионаж#Екатеринбург#Супруги задержаны за шпионаж на УВЗ в Нижнем Тагиле
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика