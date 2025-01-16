Свердловский суд оставил в силе приговор осужденной за шпионаж тагильчанке

Posted 16 января, 16:37
Published 16 января, 16:37
Modified 16 января, 16:39
Updated 16 января, 16:39
Супругов Мухаметовых из Нижнего Тагила обвинили в государственной измене, судили и вынесли приговор. Виктория получила 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. После окончания срока ей ограничат свободу еще на полтора года. Сторона защиты попыталась смягчить приговор, но безрезультатно, сообщает Свердловский облсуд.
Судебный акт вступил в законную силу. Напомним, что Мухаметовых задержали в 2023 году. За переданную Украине важную техническую документацию они получили 100 тысяч рублей.
После суда Виктория Мухаметова дала интервью телеканалу «Россия-1», в котором рассказала, что не вполне осознавала свои действия и не понимала, что нарушает закон.