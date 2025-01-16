Свердловский суд оставил в силе приговор осужденной за шпионаж тагильчанке

Супругов Мухаметовых из Нижнего Тагила обвинили в государственной измене, судили и вынесли приговор. Виктория получила 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. После окончания срока ей ограничат свободу еще на полтора года. Сторона защиты попыталась смягчить приговор, но безрезультатно, сообщает Свердловский облсуд.