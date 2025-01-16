Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде

По двум адресам в ближайшее время будут объявлены закупки, чтобы найти подрядчика на снос и утилизацию мусора. Что касаемо дома на Краснофлотской, то его только признали аварийным, согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Расселить жильцов необходимо до 1 ноября 2029 года.