Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде

Posted 16 января, 14:28
Published 16 января, 14:28
Modified 16 января, 14:30
Updated 16 января, 14:30
Речь идет о домах №16 в переулке Полюсный и №20 на улице Краснофлотской. В Серебрянке демонтируют дом №9 на улице Новая, выяснила редакция TagilCity.ru.
По двум адресам в ближайшее время будут объявлены закупки, чтобы найти подрядчика на снос и утилизацию мусора. Что касаемо дома на Краснофлотской, то его только признали аварийным, согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Расселить жильцов необходимо до 1 ноября 2029 года.
Напомним, что в Екатеринбурге снесут шесть домов на Уралмаше.