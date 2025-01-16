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Posted 16 января, 14:28

Published 16 января, 14:28

Modified 16 января, 14:30

Updated 16 января, 14:30

Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде

Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле и пригороде

16 января 2025, 14:28
Фото: 1MI.
Три аварийных здания, непригодных для жилья, демонтируют в Нижнем Тагиле и селе Серебрянка.

Речь идет о домах №16 в переулке Полюсный и №20 на улице Краснофлотской. В Серебрянке демонтируют дом №9 на улице Новая, выяснила редакция TagilCity.ru.

По двум адресам в ближайшее время будут объявлены закупки, чтобы найти подрядчика на снос и утилизацию мусора. Что касаемо дома на Краснофлотской, то его только признали аварийным, согласно постановлению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Расселить жильцов необходимо до 1 ноября 2029 года.

Напомним, что в Екатеринбурге снесут шесть домов на Уралмаше.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Жилье#Постановление#Квартиры#Демонтаж#Екатеринбург#Снос дома
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