Улучшенная мобильная сеть появилась в жилых кварталах Вагонки в Нижнем Тагиле

Дзержинский район является самым компактным районом города. По площади он в два раза уступает Тагилстроевскому и в восемь раз — Ленинскому. Тем не менее, треть тагильчан, а именно свыше 110 тысяч человек, проживает именно на Вагонке. Большая часть жителей этого микрорайона трудится на промышленных гигантах.