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Posted 16 января, 07:12

Published 16 января, 07:12

Modified 16 января, 07:14

Updated 16 января, 07:14

Улучшенная мобильная сеть появилась в жилых кварталах Вагонки в Нижнем Тагиле

Улучшенная мобильная сеть появилась в жилых кварталах Вагонки в Нижнем Тагиле

16 января 2025, 07:12
Фото: live.mts.ru.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила появилась модернизированная сеть подвижной радиосвязи. Благодаря строительству новых и перенастройке ранее действовавших базовых станций, значительно улучшилось качество и стабильность голосовой связи, на треть выросла скорость мобильного интернета.

Новое приемопередающее оборудование МТС стандартов связи LTE и NI (интернет вещей) в диапазоне частот 1800 МГц в минувшем году появились на улицах Калинина (вблизи ЦГБ№1), Пихтовой (в районе профилактория «Пихтовые горы»), Зари (вблизи площади Танкостроителей) и на АЗС «Лукойл» на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле.

Дзержинский район является самым компактным районом города. По площади он в два раза уступает Тагилстроевскому и в восемь раз — Ленинскому. Тем не менее, треть тагильчан, а именно свыше 110 тысяч человек, проживает именно на Вагонке. Большая часть жителей этого микрорайона трудится на промышленных гигантах.

Особенность таких компактных рабочих поселений в Свердловской области в том, что, находясь в производственных цехах, наши абоненты по соображениям безопасности, не пользуются мобильной связью. При этом, чтобы избежать «падения сети» в моменты пиковых нагрузок, а для горожан это нерабочее время, и обеспечить максимально высокую скорость соединений, наши технические специалисты регулярно модернизируют оборудование. В частности, на трех из четырех новых базовых станций в Дзержинском районе вместо стандарта связи 3G на частоте 1800 МГц организован прием и передача сигнала стандарта LTE. А стандарт связи NI1800 обеспечит бесперебойную работу охранной сигнализации и других «умных приборов», используемых коммерческими предприятиями и самими тагильчанами, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Отметим, кроме Дзержинского района в минувшем году в Нижнем Тагиле была улучшена мобильная связь в районе Серебрянского тракта, Александровской улицы и городской больницы №7 в Ленинском районе. На территории одного из крупнейших заводов специалисты оборудовали внутреннюю сеть мобильной связи, позволяющую автоматизировать технологические и административные процессы на большинстве основных производственных участков.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Свердловская область#Завод#Интернет#Модернизация#Связь#Дзержинский район#МТС#Мобильная связь#Екатеринбург
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