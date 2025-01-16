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Posted 16 января, 10:24

Published 16 января, 10:24

Modified 16 января, 10:26

Updated 16 января, 10:26

«Уральские авиалинии» решили конфликт с испорченным багажом онкобольной девочки

«Уральские авиалинии» решили конфликт с испорченным багажом онкобольной девочки

16 января 2025, 10:24
Фото: 1MI.
«Уральские авиалинии» выплатили компенсацию после инцидента с порчей багажа онкобольной девочки. Мама ребенка запросила компенсацию в размере 5 тысяч рублей, но авиакомпания решила выплатить 7 тысяч.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что сочувствуют произошедшему. Так как даже небольшие повреждения могут вызвать у детей сильные эмоции, особенно в такой период жизни, было принято решение ускорить выплату компенсации и увеличить ее сумму. Также в авиакомпании пожелали девочке скорейшего выздоровления, сообщает Ура.ру.

Мама девочки также поблагодарила компанию за быстрое решение проблемы.

Напомним, инцидент случился еще в октябре 2024 года. Девочка с мамой летели домой после лечения в Москве. Багаж в аэропорту потерялся, а потому мама и дочь уехали домой. На следующий день чемодан был доставлен, но он был в ужасном состоянии.

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