«Уральские авиалинии» решили конфликт с испорченным багажом онкобольной девочки

Напомним, инцидент случился еще в октябре 2024 года. Девочка с мамой летели домой после лечения в Москве. Багаж в аэропорту потерялся, а потому мама и дочь уехали домой. На следующий день чемодан был доставлен, но он был в ужасном состоянии.