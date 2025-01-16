tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 11:51

Published 16 января, 11:51

Modified 16 января, 11:53

Updated 16 января, 11:53

В Екатеринбурге будут судить наркокурьера

В Екатеринбурге будут судить наркокурьера

16 января 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области будут судить наркокурьера, который входил в состав ОПГ.

Прокуратура направила в суд дело участника ОПГ, который обвиняется в попытке продажи наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, молодой человек (2001 г. р.) работал курьером у наркоторговцев и хранил более 1,8 кг наркотиков в арендованном гараже в Екатеринбурге. Он был задержан в августе 2024 года. Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской области

В Нижнем Тагиле вынесены приговоры членам ОПГ, которые обналичивали маткапитал
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика