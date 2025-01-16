В Екатеринбурге будут судить наркокурьера

Posted 16 января, 11:51
Published 16 января, 11:51
Modified 16 января, 11:53
Updated 16 января, 11:53
Прокуратура направила в суд дело участника ОПГ, который обвиняется в попытке продажи наркотических средств в крупном размере.
По версии следствия, молодой человек (2001 г. р.) работал курьером у наркоторговцев и хранил более 1,8 кг наркотиков в арендованном гараже в Екатеринбурге. Он был задержан в августе 2024 года. Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что житель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской области