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Posted 16 января, 13:39

Published 16 января, 13:39

Modified 16 января, 13:41

Updated 16 января, 13:41

В Екатеринбурге в сгоревшей квартире нашли тело 20-летней девушки

В Екатеринбурге в сгоревшей квартире нашли тело 20-летней девушки

16 января 2025, 13:39
Фото: 1MI.
Тело девушки-инвалида нашли в квартире в Екатеринбурге после пожара.

В Академическом микрорайоне произошел пожар на улице Вильгельма де Генина, 43. В квартире пожарные нашли тело молодой женщины, сообщает «Екатское чтиво».

Видео пожара опубликовала группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». Позже в этой же группе появилась информация, что девушка была инвалидом. Она снимала квартиру. Опекуны жили неподалеку.

Официальной информации по факту происшествия пока не поступало.

Напомним, в Свердловской области при пожаре погиб человек.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Пожар#Смерть#18+#Екатеринбург
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