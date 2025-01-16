В Екатеринбурге в сгоревшей квартире нашли тело 20-летней девушки

Posted 16 января, 13:39
Published 16 января, 13:39
Modified 16 января, 13:41
Updated 16 января, 13:41
В Академическом микрорайоне произошел пожар на улице Вильгельма де Генина, 43. В квартире пожарные нашли тело молодой женщины, сообщает «Екатское чтиво».
Видео пожара опубликовала группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». Позже в этой же группе появилась информация, что девушка была инвалидом. Она снимала квартиру. Опекуны жили неподалеку.
Официальной информации по факту происшествия пока не поступало.