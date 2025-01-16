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Posted 16 января, 09:42

Published 16 января, 09:42

Modified 16 января, 09:44

Updated 16 января, 09:44

В Нижнем Тагиле эвакуировали школу, ТЦ и администрации Вагонки

В Нижнем Тагиле эвакуировали школу, ТЦ и администрации Вагонки

16 января 2025, 09:42
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила».
В Нижнем Тагиле появилась информация о минировании школы №5 на Тагилстрое и администрации Дзержинского района 16 января 2025 года.

После сообщения о минировании к зданию образовательного учреждения приехали экстренные службы. Дорогу временно перекрыли, рассказала очевидица TagilCity.ru.

Росгвардия, скорая, полиция приехали. Всех детей вывели, — говорит тагильчанка.
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»

Также поступили сообщения о том, что заминированы здание администрации Дзержинского района и ЦУМ. Сотрудников вывели на улицу.

Позднее выяснилось, что данный сигнал был ложным.

Напомним, аналогичный случай в Нижнем Тагиле произошел 13 января в школе №13.

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