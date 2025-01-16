В Нижнем Тагиле эвакуировали школу, ТЦ и администрации Вагонки

Posted 16 января, 09:42
Published 16 января, 09:42
Modified 16 января, 09:44
Updated 16 января, 09:44
После сообщения о минировании к зданию образовательного учреждения приехали экстренные службы. Дорогу временно перекрыли, рассказала очевидица TagilCity.ru.
Росгвардия, скорая, полиция приехали. Всех детей вывели, — говорит тагильчанка.
Также поступили сообщения о том, что заминированы здание администрации Дзержинского района и ЦУМ. Сотрудников вывели на улицу.
Позднее выяснилось, что данный сигнал был ложным.
Напомним, аналогичный случай в Нижнем Тагиле произошел 13 января в школе №13.