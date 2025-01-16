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Posted 16 января, 06:51

Published 16 января, 06:51

Modified 16 января, 06:53

Updated 16 января, 06:53

В Нижнем Тагиле простятся с врачом-терапевтом

В Нижнем Тагиле простятся с врачом-терапевтом

16 января 2025, 06:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле скончалась врач Елена Полякова.

На 55-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни врач-терапевт городской поликлиники №1 Елена Дмитриевна Полякова.

Порядка 30 лет она посвятила работе в этом медицинском учреждении, заслужив уважение коллег и любовь пациентов. Елена Дмитриевна была настоящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым помочь.

Елена была прекрасной женой и мамой.

Проститься с врачом все желающие могут 16 января в 13 часов 30 минут в похоронном доме на Челюскинцев, 47, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Фото: Реквием

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Прощание#Екатеринбург#Умер
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