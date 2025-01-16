В Нижнем Тагиле простятся с врачом-терапевтом

Posted 16 января, 06:51
Published 16 января, 06:51
Modified 16 января, 06:53
Updated 16 января, 06:53
На 55-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни врач-терапевт городской поликлиники №1 Елена Дмитриевна Полякова.
Порядка 30 лет она посвятила работе в этом медицинском учреждении, заслужив уважение коллег и любовь пациентов. Елена Дмитриевна была настоящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым помочь.
Елена была прекрасной женой и мамой.
Проститься с врачом все желающие могут 16 января в 13 часов 30 минут в похоронном доме на Челюскинцев, 47, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».