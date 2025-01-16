В Нижнем Тагиле весной откроется обновленный офис Сбера

Posted 16 января, 08:39
Published 16 января, 08:39
Modified 16 января, 08:41
Updated 16 января, 08:41
После обновления пространство офиса станет более открытым и удобным для посетителей. В отделении можно будет получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, и продукты компаний-партнеров Сбера.
На время ремонтных работ тагильчане могут получить весь спектр банковских услуг в ближайших офисах Сбера на проспекте Вагоностроителей, 3 и Вагоностроителей, 70А. Снять наличные и совершить платежные операции можно в ближайших банкоматах по адресам:
Кроме того, снять наличные можно на кассах магазинов «Пятерочка», «Монетка», «Верный» и «Перекресток». Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.
Отметим, Сбербанк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов и обращения к сети устройств самообслуживания, например, через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».