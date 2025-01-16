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Posted 16 января, 08:39

Published 16 января, 08:39

Modified 16 января, 08:41

Updated 16 января, 08:41

В Нижнем Тагиле весной откроется обновленный офис Сбера

16 января 2025, 08:39
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. erid: 2W5zFGQ5yHJ
Сбер обновит еще одно свое отделение в Нижнем Тагиле. С 16 января и до конца марта в офисе на улице Юности, 16, будет проходить ремонт.

После обновления пространство офиса станет более открытым и удобным для посетителей. В отделении можно будет получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, и продукты компаний-партнеров Сбера.

На время ремонтных работ тагильчане могут получить весь спектр банковских услуг в ближайших офисах Сбера на проспекте Вагоностроителей, 3 и Вагоностроителей, 70А. Снять наличные и совершить платежные операции можно в ближайших банкоматах по адресам:

  • Ленинградский проспект, 28;
  • улица Окунева, 36;
  • улица Окунева, 30;
  • улица Энтузиастов, 14;
  • проспект Дзержинского, 49.

Кроме того, снять наличные можно на кассах магазинов «Пятерочка», «Монетка», «Верный» и «Перекресток». Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.

Отметим, Сбербанк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов и обращения к сети устройств самообслуживания, например, через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

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