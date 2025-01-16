В Нижнем Тагиле весной откроется обновленный офис Сбера

Кроме того, снять наличные можно на кассах магазинов «Пятерочка», «Монетка», «Верный» и «Перекресток». Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.