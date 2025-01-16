В Нижней Туре предприниматель заплатит женщине 100 тысяч за падение у магазина

Posted 16 января, 13:18
Published 16 января, 13:18
Modified 16 января, 13:20
Updated 16 января, 13:20
Суд взыскал 100 тысяч рублей с предпринимателя из Нижней Туры в пользу местной жительницы, которая сломала плечо, поскользнувшись на льду у его магазина.
Женщина получила травму в феврале 2024 года и проходила двухмесячное лечение. Прокуратура города поддержала иск о компенсации морального вреда. В настоящее время решение суда уже исполнено, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что полиция Екатеринбурга заплатит туристам за сорванный отпуск почти 150 тысяч.