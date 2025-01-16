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Posted 16 января, 13:18

Published 16 января, 13:18

Modified 16 января, 13:20

Updated 16 января, 13:20

В Нижней Туре предприниматель заплатит женщине 100 тысяч за падение у магазина

В Нижней Туре предприниматель заплатит женщине 100 тысяч за падение у магазина

16 января 2025, 13:18
Фото: 1MI.
В Нижней Туре предприниматель выплатит компенсацию женщине за падение на льду.

Суд взыскал 100 тысяч рублей с предпринимателя из Нижней Туры в пользу местной жительницы, которая сломала плечо, поскользнувшись на льду у его магазина.

Женщина получила травму в феврале 2024 года и проходила двухмесячное лечение. Прокуратура города поддержала иск о компенсации морального вреда. В настоящее время решение суда уже исполнено, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что полиция Екатеринбурга заплатит туристам за сорванный отпуск почти 150 тысяч.

В Ревде женщине заплатят 400 тысяч компенсации за падение на тротуаре
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент#Моральная компенсация
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