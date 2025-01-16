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Posted 16 января, 15:02

Published 16 января, 15:02

Modified 16 января, 15:04

Updated 16 января, 15:04

В Североуральске школьник избил сверстника

В Североуральске школьник избил сверстника

16 января 2025, 15:02
Фото: 1MI.
В Североуральске следователи выясняют обстоятельства применения насилия к подростку в одной из школ города.

В Черемухово подросток избил одноклассника. Родители утверждают, что этот мальчик бьет других регулярно, пишет Ural Mash.

Полицией проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все детали произошедшего и причины инцидента. Назначена экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает региональный следком.

Ранее толпа крепких мужчин жестоко избила парня в Первоуральске.

Молодые люди с оружием в Нижнем Тагиле ограбили магазин петард и избили прохожего
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Драка#Екатеринбург#Инцидент
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