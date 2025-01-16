В Североуральске школьник избил сверстника

Posted 16 января, 15:02
Published 16 января, 15:02
Modified 16 января, 15:04
Updated 16 января, 15:04
В Черемухово подросток избил одноклассника. Родители утверждают, что этот мальчик бьет других регулярно, пишет Ural Mash.
Полицией проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все детали произошедшего и причины инцидента. Назначена экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает региональный следком.
Ранее толпа крепких мужчин жестоко избила парня в Первоуральске.