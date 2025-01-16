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Posted 16 января, 14:26

Published 16 января, 14:26

Modified 16 января, 14:28

Updated 16 января, 14:28

В Североуральске скорая не ехала к пациенту 3 дня

В Североуральске скорая не ехала к пациенту 3 дня

16 января 2025, 14:26
Фото: 1MI.
В Североуральске пациенту пришлось делать экстренную операцию из-за того, что скорая не ехала 3 дня.

Супруга пожилого 65-летнего мужчины пожаловалась на «скорую», которая не ехала к нему несколько дней.

Женщина позвонила в «скорую», когда ее супруг побелел и лег на диван. Он не мог встать. Однако медики не приехали и женщина давала ему таблетки из домашней аптечки.

Через день женщина предприняла еще две попытки вызвать «скорую». Снова безуспешно. Затем у нее у самой поднялось давление и она попыталась вызвать скорую помощь себе. И снова никто не приехал. В результате их в приемный покой отвез сосед. Мужчину перевезли в Екатеринбург и экстренно прооперировали. Ему предстоит еще несколько операций. У него инсульт, аневризма, отек мозга. Состояние пациента пока тяжелое, пишет «Типичный североуральск».

Напомним, фельдшеру скорой помощи из Североуральска проломили голову чемоданом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Скорая помощь#Скорая#Инсульт#Екатеринбург#Инцидент
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