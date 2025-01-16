В Североуральске скорая не ехала к пациенту 3 дня

Через день женщина предприняла еще две попытки вызвать «скорую». Снова безуспешно. Затем у нее у самой поднялось давление и она попыталась вызвать скорую помощь себе. И снова никто не приехал. В результате их в приемный покой отвез сосед. Мужчину перевезли в Екатеринбург и экстренно прооперировали. Ему предстоит еще несколько операций. У него инсульт, аневризма, отек мозга. Состояние пациента пока тяжелое, пишет «Типичный североуральск».