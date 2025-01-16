В Свердловской области ввели ограничения на время Крещенских купаний

Posted 16 января, 12:23
Published 16 января, 12:23
Modified 16 января, 12:25
Updated 16 января, 12:25
Спасатели замерили толщину льда на водоемах. В среднем она составляет 37 сантиметров. Выход на лед безопасен, так как он более 25 см, рассказал старший госинспектор регионального центра ГИМС ГУ МЧС России Андрей Кустовлянкин.
Тем не менее единовременно на лед будут выпускать по 30 человек.
Купели на ВИЗе в 2025 году не будет. В других местах для желающих окунуться оборудуют купели. На крещение там будут дежурить медики, спасатели и полиция.
Напомним, на Крещение в столице Среднего Урала будет организовано 8 купелей.