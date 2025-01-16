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Posted 16 января, 08:04

Published 16 января, 08:04

Modified 16 января, 08:06

Updated 16 января, 08:06

В Свердловской области выросла преступность среди подростков

В Свердловской области выросла преступность среди подростков

16 января 2025, 08:04
Фото: 1MI.
В Свердловской области несовершеннолетние пытались продавать наркотики, совершали преступления сексуального характера и изготавливали бомбы.

Как рассказал начальник 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Александр Сапегин в интервью с помощником руководителя управления пресс-службы ведомства Максимом Чалковым, в ушедшем году подростки совершали серьезные преступления.

На лиц, не достигших 18-ти лет были заведены дела по различным статьям. Распространены преступления сексуального характера с использованием интернета.

Подростки также были замешаны в распространении наркотиков.

Самые громкие дела минувшего года связаны с попыткой подростков организовать террористические акты с массовым убийством людей, а также изготовление самодельных взрывных устройств.

Напомним, 17-летние екатеринбуржцы создали бомбу и готовили теракт.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Подростки#Преступление#18+#Екатеринбург#Инцидент
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