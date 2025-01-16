В Свердловской области выросла преступность среди подростков

Posted 16 января, 08:04
Published 16 января, 08:04
Modified 16 января, 08:06
Updated 16 января, 08:06
Как рассказал начальник 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Александр Сапегин в интервью с помощником руководителя управления пресс-службы ведомства Максимом Чалковым, в ушедшем году подростки совершали серьезные преступления.
На лиц, не достигших 18-ти лет были заведены дела по различным статьям. Распространены преступления сексуального характера с использованием интернета.
Подростки также были замешаны в распространении наркотиков.
Самые громкие дела минувшего года связаны с попыткой подростков организовать террористические акты с массовым убийством людей, а также изготовление самодельных взрывных устройств.
Напомним, 17-летние екатеринбуржцы создали бомбу и готовили теракт.