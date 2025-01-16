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Posted 16 января, 07:19

Published 16 января, 07:19

Modified 16 января, 07:21

Updated 16 января, 07:21

В Свердловскую область придут морозы до -26 градусов

В Свердловскую область придут морозы до -26 градусов

16 января 2025, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области прогнозируется значительное понижение температуры ночью 17 января 2025 года.

Так, на севере региона ночью может похолодать до -26 градусов. В дневное время 16 января температура будет в районе -3… -8 градусов, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.

В уральской столице ожидаются облачность и небольшие осадки. В дневное время температура будет до -4 градусов. Свердловчанам рекомендуется носить теплую одежду в соответствии с погодой.

Напомним, в течение ближайших 10 дней в Нижнем Тагиле ожидается ветреная и снежная погода.

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