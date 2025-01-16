В Свердловскую область придут морозы до -26 градусов

Posted 16 января, 07:19
Published 16 января, 07:19
Modified 16 января, 07:21
Updated 16 января, 07:21
Так, на севере региона ночью может похолодать до -26 градусов. В дневное время 16 января температура будет в районе -3… -8 градусов, рассказал специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.
В уральской столице ожидаются облачность и небольшие осадки. В дневное время температура будет до -4 градусов. Свердловчанам рекомендуется носить теплую одежду в соответствии с погодой.
Напомним, в течение ближайших 10 дней в Нижнем Тагиле ожидается ветреная и снежная погода.