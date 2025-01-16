Выбираем семена для идеальной рассады помидоров: как избежать ошибок при покупке

Сортовые семена подходят, если вы хотите собрать семена самостоятельно для последующих посадок. Они дают растения с одинаковыми характеристиками из года в год. Гибриды (обозначаются как упаковке F1) выведены путем скрещивания разных сортов. Такие растения обычно устойчивы к болезням, стрессам и дают больше урожая, но семена с этих растений использовать нецелесообразно, так как у них не сохраняются свойства гибрида.