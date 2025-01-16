Зачем гурманы кладут лаврушку в кофе: секреты, о которых вы не подозревали

Лавровый лист используется в народной медицине уже много веков. Считается, что он помогает стимулировать пищеварение, устраняет тяжесть в желудке и может помочь при вздутии. Лавровый лист иногда используют как вспомогательное средство для снижения уровня сахара в крови и нормализации обмена веществ.