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Posted 16 января, 15:09

Published 16 января, 15:09

Modified 16 января, 15:11

Updated 16 января, 15:11

Зачем гурманы кладут лаврушку в кофе: секреты, о которых вы не подозревали

Зачем гурманы кладут лаврушку в кофе: секреты, о которых вы не подозревали

16 января 2025, 15:09
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Истинные кофеманы кладут в свой любимый напиток самые разные добавки — имбирь, корицу, лимон. А некоторые регулярно пьют кофе с заваренным лавровым листом и делают это не просто так.

Люди добавляют лавровый лист в различные напитки и блюда не только ради аромата, но и из-за его полезных свойств.

Лавровый лист обладает ярким, пряным, немного древесным ароматом и легкой горчинкой, которая способна обогатить вкус кофе. Если вам нравятся эксперименты с напитками, добавление лаврового листа может прийтись вам по душе. Особенно хорошо приправа сочетается с черным кофе, придавая ему пикантные пряные нотки.

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Лавровый лист используется в народной медицине уже много веков. Считается, что он помогает стимулировать пищеварение, устраняет тяжесть в желудке и может помочь при вздутии. Лавровый лист иногда используют как вспомогательное средство для снижения уровня сахара в крови и нормализации обмена веществ.

Кроме того, в лавровом листе содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и защищают организм от воздействия свободных радикалов. А еще считается, что лавровый лист способен действовать как легкое антистрессовое средство, помогая уменьшить тревожность.

Хотя это реже встречается в кофейной культуре, лавровый лист иногда добавляют для «очищения» вкуса и устранения посторонних запахов от кофе, особенно, если он был приготовлен из не самых качественных зерен.

Фото: Photo by Faran Raufi on Unsplash

Чтобы добиться приятного вкуса и полезного эффекта, нужно учитывать правильные пропорции:

  • Не добавляйте больше 1–2 средних лавровых листов на одну чашку кофе, так как вкус может стать горьким и слишком резким.
  • Лист можно бросить в турку (если вы варите кофе по-восточному) или заварить вместе с молотым кофе в кофеварке.
  • Если вы готовите фильтр-кофе, можно положить лист прямо в воду перед завариванием.
Подождите примерно минуту и выньте листья, как только почувствуете характерный запах лавра. Важно не передержать лист, чтобы кофе не стал горьким, — такой совет дает портал progorodsamara.ru.

Помните, что лавровый лист следует использовать умеренно и желательно выбирать свежий или качественный сушеный продукт.

А вот по такому рецепту можно приготовить густой дымящийся рассольник, который бодрит не хуже кофе.

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