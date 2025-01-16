Зачем гурманы кладут лаврушку в кофе: секреты, о которых вы не подозревали

Posted 16 января, 15:09
Published 16 января, 15:09
Modified 16 января, 15:11
Updated 16 января, 15:11
Люди добавляют лавровый лист в различные напитки и блюда не только ради аромата, но и из-за его полезных свойств.
Лавровый лист обладает ярким, пряным, немного древесным ароматом и легкой горчинкой, которая способна обогатить вкус кофе. Если вам нравятся эксперименты с напитками, добавление лаврового листа может прийтись вам по душе. Особенно хорошо приправа сочетается с черным кофе, придавая ему пикантные пряные нотки.
Лавровый лист используется в народной медицине уже много веков. Считается, что он помогает стимулировать пищеварение, устраняет тяжесть в желудке и может помочь при вздутии. Лавровый лист иногда используют как вспомогательное средство для снижения уровня сахара в крови и нормализации обмена веществ.
Кроме того, в лавровом листе содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и защищают организм от воздействия свободных радикалов. А еще считается, что лавровый лист способен действовать как легкое антистрессовое средство, помогая уменьшить тревожность.
Хотя это реже встречается в кофейной культуре, лавровый лист иногда добавляют для «очищения» вкуса и устранения посторонних запахов от кофе, особенно, если он был приготовлен из не самых качественных зерен.
Чтобы добиться приятного вкуса и полезного эффекта, нужно учитывать правильные пропорции:
Подождите примерно минуту и выньте листья, как только почувствуете характерный запах лавра. Важно не передержать лист, чтобы кофе не стал горьким, — такой совет дает портал progorodsamara.ru.
Помните, что лавровый лист следует использовать умеренно и желательно выбирать свежий или качественный сушеный продукт.
А вот по такому рецепту можно приготовить густой дымящийся рассольник, который бодрит не хуже кофе.