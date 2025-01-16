Заммэра Москвы Ефимов: По АИП город передал культурным организациям 15 объектов

Ефимов обращает внимание, что АИП позволяет возводить важные для столичной инфраструктуры здания и сооружения. Благодаря такой инициативе за пять лет учреждениям культуры передали в оперативное управление 15 новых объектов, которые в общей сложности занимают порядка 52,7 тысячи квадратных метров. Новые объекты под ведение своей деятельности получили театры, зоопарк и школы искусств.