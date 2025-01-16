tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 16:03

Published 16 января, 16:03

Modified 16 января, 16:03

Updated 16 января, 16:03

Заммэра Москвы Ефимов: По АИП город передал культурным организациям 15 объектов

Заммэра Москвы Ефимов: По АИП город передал культурным организациям 15 объектов

16 января 2025, 16:03
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
За пятилетний период в Москве возвели и передали культурным организациям 15 объектов суммарной площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает www.mos.ru, городские власти в последние годы занимаются реализацией адресной инвестиционной программы (АИП), развивая инфраструктуру и создавая максимально комфортные условия для работы культурных организаций.

Ефимов обращает внимание, что АИП позволяет возводить важные для столичной инфраструктуры здания и сооружения. Благодаря такой инициативе за пять лет учреждениям культуры передали в оперативное управление 15 новых объектов, которые в общей сложности занимают порядка 52,7 тысячи квадратных метров. Новые объекты под ведение своей деятельности получили театры, зоопарк и школы искусств.

Особо значимыми объектами являются: здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где сосредоточено максимальное количество подобных объектов, возвели павильон для Московского зоопарка и несколько объектов для театра «Уголок дедушки Дурова».

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что повышенное внимание уделяется обновлению объектов в Центральном округе. Речь идет о передаче культурным учреждениям 10 объектов суммарной площадью 31,7 тысячи «квадратов», в том числе павильонов для зоопарка и новых сцен для театров. АИП дает возможность правильно распределять бюджет, формируя актуальные на сегодняшний день культурные пространства для населения столицы и туристов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что появление любого нового учреждения культуры расширяет возможности для обучения и культурного досуга.

В качестве примера он привел статистику по количеству посетителей зоопарка, в котором благодаря АИП начали функционировать новые павильоны, — за последние три года их число увеличилось в 2,8 раза и достигло 3,7 миллиона человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по итогам прошлого года в столице удалось обновить 63 объекта культуры, включая библиотеки, театры и школы искусств.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика