Заммэра Москвы Ефимов: По АИП город передал культурным организациям 15 объектов

Posted 16 января, 16:03
Published 16 января, 16:03
Modified 16 января, 16:03
Updated 16 января, 16:03
Как сообщает www.mos.ru, городские власти в последние годы занимаются реализацией адресной инвестиционной программы (АИП), развивая инфраструктуру и создавая максимально комфортные условия для работы культурных организаций.
Ефимов обращает внимание, что АИП позволяет возводить важные для столичной инфраструктуры здания и сооружения. Благодаря такой инициативе за пять лет учреждениям культуры передали в оперативное управление 15 новых объектов, которые в общей сложности занимают порядка 52,7 тысячи квадратных метров. Новые объекты под ведение своей деятельности получили театры, зоопарк и школы искусств.
Особо значимыми объектами являются: здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где сосредоточено максимальное количество подобных объектов, возвели павильон для Московского зоопарка и несколько объектов для театра «Уголок дедушки Дурова».
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что повышенное внимание уделяется обновлению объектов в Центральном округе. Речь идет о передаче культурным учреждениям 10 объектов суммарной площадью 31,7 тысячи «квадратов», в том числе павильонов для зоопарка и новых сцен для театров. АИП дает возможность правильно распределять бюджет, формируя актуальные на сегодняшний день культурные пространства для населения столицы и туристов.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что появление любого нового учреждения культуры расширяет возможности для обучения и культурного досуга.
В качестве примера он привел статистику по количеству посетителей зоопарка, в котором благодаря АИП начали функционировать новые павильоны, — за последние три года их число увеличилось в 2,8 раза и достигло 3,7 миллиона человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по итогам прошлого года в столице удалось обновить 63 объекта культуры, включая библиотеки, театры и школы искусств.