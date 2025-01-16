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Posted 16 января, 08:46

Published 16 января, 08:46

Modified 16 января, 08:48

Updated 16 января, 08:48

Житель Нижнего Тагила отправился в тюрьму за двойное убийство в 90-е годы

Житель Нижнего Тагила отправился в тюрьму за двойное убийство в 90-е годы

16 января 2025, 08:46
Фото: прокуратура по Свердловской области.
Приговор в отношении жителя Нижнего Тагила был оглашен 16 января 2025 года Ленинским районным судом. Мужчина обвинялся в убийстве двух женщин, совершенном 27 лет назад.

Мужчина был осужден по статье за убийство двух лиц, с целью прикрыть другое преступление, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

По данным следствия, тагильчанин 22 ноября 1997 года пришел домой к своей знакомой. У них на почве ревности случилась ссора, в ходе которой мужчина 10 раз ударил ножом свою возлюбленную. Она скончалась на месте.

В тот момент в квартире находилась еще одна женщина — знакомая погибшей. Мужчина решил убить и ее, чтобы она не сообщила о произошедшем полиции.

Фото: прокуратура по Свердловской области

Через несколько дней мужчина был задержан. Однако ему удалось обмануть следствие. Сначала он написал явку с повинной, но позже заявил, что оговорил себя. Его отпустили. Спустя же более чем два десятка лет мужчину проверили на полиграфе.

В ходе общения ныне уже осуждённого с сыщиками уголовного розыска от него была получена явка с повинной о совершённом данном особо тяжком преступлении. После этого в отношении мужчины полицейскими было проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Проверка на так называемом «детекторе лжи» показала, что он причастен к «двойному» убийству и в полном объёме осведомлён о его обстоятельствах, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным СК по Свердловской области, в отношении фигуранта проведена масса экспертиз, в том числе и на вменяемость. Она показала, что тагильчанин полностью осознавал свои действия и ему не требуется лечение у психиатра.

В результате суд назначил обвиняемому 11 лет колонии строгого режима.

Ранее в Тавде местный житель порвал своей жене ухо, а также поджег дом.

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