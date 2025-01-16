Житель Нижнего Тагила отправился в тюрьму за двойное убийство в 90-е годы

Posted 16 января, 08:46
Published 16 января, 08:46
Modified 16 января, 08:48
Updated 16 января, 08:48
Мужчина был осужден по статье за убийство двух лиц, с целью прикрыть другое преступление, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
По данным следствия, тагильчанин 22 ноября 1997 года пришел домой к своей знакомой. У них на почве ревности случилась ссора, в ходе которой мужчина 10 раз ударил ножом свою возлюбленную. Она скончалась на месте.
В тот момент в квартире находилась еще одна женщина — знакомая погибшей. Мужчина решил убить и ее, чтобы она не сообщила о произошедшем полиции.
Через несколько дней мужчина был задержан. Однако ему удалось обмануть следствие. Сначала он написал явку с повинной, но позже заявил, что оговорил себя. Его отпустили. Спустя же более чем два десятка лет мужчину проверили на полиграфе.
В ходе общения ныне уже осуждённого с сыщиками уголовного розыска от него была получена явка с повинной о совершённом данном особо тяжком преступлении. После этого в отношении мужчины полицейскими было проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Проверка на так называемом «детекторе лжи» показала, что он причастен к «двойному» убийству и в полном объёме осведомлён о его обстоятельствах, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
По данным СК по Свердловской области, в отношении фигуранта проведена масса экспертиз, в том числе и на вменяемость. Она показала, что тагильчанин полностью осознавал свои действия и ему не требуется лечение у психиатра.
В результате суд назначил обвиняемому 11 лет колонии строгого режима.
Ранее в Тавде местный житель порвал своей жене ухо, а также поджег дом.