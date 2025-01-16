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Posted 16 января, 05:57

Published 16 января, 05:57

Modified 16 января, 05:59

Updated 16 января, 05:59

Житель Тавды порвал ухо жене и поджег ее дом

Житель Тавды порвал ухо жене и поджег ее дом

16 января 2025, 05:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Тавде мужчина повредил ухо своей жене, а также совершил поджог из-за того, что она подала на развод.

Пара жила в браке два года. Затем женщина решила расстаться с мужем и подала заявление на развод. После этого мужчина ее избил. Пострадавшая обратилась в полицию, однако свердловчанина быстро отпустили, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Агрессор снова напал на женщину и оторвал ей часть уха. Кроме того, в декабре 2024 года он избил ее подругу, которая вступилась за нее, а затем бросился и на сотрудников полиции. Его снова забрали, однако через несколько часов отпустили.

Он пришел с топором с жене и угрожал убить ее и дочерей. Потом он поджег в дом, где жили свердловчанка и дети. Правоохранители его отвезли в спецприемник, но долго он там снова не просидел. Пострадавшей полицейские посоветовали уехать в другой город.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Екатеринбурге мужчина избил до потери сознания свою девушку. Через несколько дней пострадавшая умерла в больнице, не приходя в сознание.

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