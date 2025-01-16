Жители дома на Смычке в Нижнем Тагиле страдают из-за нашествия мышей

Posted 16 января, 04:23
Published 16 января, 04:23
Modified 16 января, 04:25
Updated 16 января, 04:25
По словам одной из местных жительниц, мыши гуляют по дому даже днем, а ночью могут залезть в постели к людям. Горожанка рассказала, что однажды заметила грызуна в кроватке у ее новорожденного ребенка.
Жильцы дома неоднократно обращались в УК, однако реакции не последовало. Им приходится бороться с мышами своими силами, однако ничего не помогает, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
На наши звонки УК «ТС» (а звонят постоянно с жалобами и просьбами все жильцы дома) сотрудники жэка лишь хамят нам в ответ, а мер никаких не принимают! Не знаю куда еще нам обратиться, где искать помощи?! А то неровен час еще эти мыши не просто покусают, а каким-нибудь бешенством позаражают нас тут всех, — говорит горожанка.
Напомним, в ноябре 2024 года жители дома на улице Оплетина в Нижнем Тагиле пожаловались на грызунов, которые появились во дворе из-за отсутствия мусорных контейнеров.