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Posted 16 января, 04:23

Published 16 января, 04:23

Modified 16 января, 04:25

Updated 16 января, 04:25

Жители дома на Смычке в Нижнем Тагиле страдают из-за нашествия мышей

Жители дома на Смычке в Нижнем Тагиле страдают из-за нашествия мышей

16 января 2025, 04:23
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле жители дома на улице Константина Пылева пожаловались на то, что последний год они мучаются из-за мышей.

По словам одной из местных жительниц, мыши гуляют по дому даже днем, а ночью могут залезть в постели к людям. Горожанка рассказала, что однажды заметила грызуна в кроватке у ее новорожденного ребенка.

Жильцы дома неоднократно обращались в УК, однако реакции не последовало. Им приходится бороться с мышами своими силами, однако ничего не помогает, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

На наши звонки УК «ТС» (а звонят постоянно с жалобами и просьбами все жильцы дома) сотрудники жэка лишь хамят нам в ответ, а мер никаких не принимают! Не знаю куда еще нам обратиться, где искать помощи?! А то неровен час еще эти мыши не просто покусают, а каким-нибудь бешенством позаражают нас тут всех, — говорит горожанка.

Напомним, в ноябре 2024 года жители дома на улице Оплетина в Нижнем Тагиле пожаловались на грызунов, которые появились во дворе из-за отсутствия мусорных контейнеров.

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