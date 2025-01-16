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Posted 16 января, 03:34

Published 16 января, 03:34

Modified 16 января, 03:36

Updated 16 января, 03:36

Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге остались без тепла и горячей воды

Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге остались без тепла и горячей воды

16 января 2025, 03:34
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Кольцово в Екатеринбурге в домах на улицах Авиаторов и Спутников пропали отопление и горячая вода 15 января 2025 года.

Пропажа коммуникаций связана с реконструкционными работами, сроки окончания которых в последний момент перенесли.

Так, по словам местных жителей, УК обещала вернуть воду и тепло в 20:00, однако позднее стало известно, что ремонт был продлен на ночь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Напомним, в конце декабря 2024 года в Нижнем Тагиле жители дома на Вые рассказали о том, что у них пропало отопление из-за аварии.

В Нижнем Тагиле на улице Круговая отключили отопление и воду
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