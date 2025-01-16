Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге остались без тепла и горячей воды

Posted 16 января, 03:34
Published 16 января, 03:34
Modified 16 января, 03:36
Updated 16 января, 03:36
Пропажа коммуникаций связана с реконструкционными работами, сроки окончания которых в последний момент перенесли.
Так, по словам местных жителей, УК обещала вернуть воду и тепло в 20:00, однако позднее стало известно, что ремонт был продлен на ночь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Напомним, в конце декабря 2024 года в Нижнем Тагиле жители дома на Вые рассказали о том, что у них пропало отопление из-за аварии.