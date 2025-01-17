108 преступлений по обороту наркотиков выявлено в Новоуральске за год

Posted 17 января, 08:47
Published 17 января, 08:47
Modified 17 января, 08:49
Updated 17 января, 08:49
61 преступление было связано с распространением наркотических веществ. Кроме того, в Новоуральске выявлено 10 случаев коррупционных преступлений, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
При этом в минувшем году в закрытом городе снизилось число аварий с 21 до 12. Также стала лучше обстановка в общественных местах: нарушения снизились на 47%.
Напомним, в Свердловской области стало больше преступности среди подростков в 2024 году.