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Posted 17 января, 08:47

Published 17 января, 08:47

Modified 17 января, 08:49

Updated 17 января, 08:49

108 преступлений по обороту наркотиков выявлено в Новоуральске за год

108 преступлений по обороту наркотиков выявлено в Новоуральске за год

17 января 2025, 08:47
Фото: ГУ МВД по Свердловской области.
В Новоуральске произошло 108 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в 2024 году. Город посетил с визитом глава областной полиции Александр Мешков.

61 преступление было связано с распространением наркотических веществ. Кроме того, в Новоуральске выявлено 10 случаев коррупционных преступлений, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

При этом в минувшем году в закрытом городе снизилось число аварий с 21 до 12. Также стала лучше обстановка в общественных местах: нарушения снизились на 47%.

Напомним, в Свердловской области стало больше преступности среди подростков в 2024 году.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Новоуральск#Статистика#Коррупция#Наркотики#МВД#Преступления#Общественные места#Екатеринбург#Оборот наркотиков#Александр Мешков
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